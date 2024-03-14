Водные прогулки по Ангаре

Найдено 3 тура в категории «Ангара» в Иркутске, цены от 69 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
На автобусе
На велосипеде
1 отзыв
5 дней
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
69 800 за человека
Наедине с Байкалом: йога-тур по знаковым локациям
6 дней
Наедине с Байкалом: йога-тур по знаковым локациям
Установить контакт с телом во время практик и исследовать достопримечательности «Славного моря»
Начало: Аэропорт Иркутска, до 12:00
17 фев в 10:00
110 000 за человека
От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
На машине
На катере
6 дней
От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
Подняться на камень Черского, прокатиться по озеру на катере и побывать на мысе Бурхан
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
75 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ангара»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
  2. Наедине с Байкалом: йога-тур по знаковым локациям
  3. От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Ангара" можно забронировать 3 тура от 69 800 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Ангара», 1 ⭐ отзыв, цены от 69800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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