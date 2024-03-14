5 дней
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
69 800₽ за человека
6 дней
Наедине с Байкалом: йога-тур по знаковым локациям
Установить контакт с телом во время практик и исследовать достопримечательности «Славного моря»
Начало: Аэропорт Иркутска, до 12:00
17 фев в 10:00
110 000₽ за человека
6 дней
От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
Подняться на камень Черского, прокатиться по озеру на катере и побывать на мысе Бурхан
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника14 марта 2024Добрый день! Все прошло отлично👍😊 Нам все очень понравилось, спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ангара»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Ангара" можно забронировать 3 тура от 69 800 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Ангара», 1 ⭐ отзыв, цены от 69800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь