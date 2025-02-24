Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
15 июн в 10:00
29 июн в 10:00
67 700 ₽ за человека
Байкальское гостеприимство: индивидуальный гастротур (всё включено)
С комфортом отдохнуть в Листвянке и Хужире, погостить в бурятской юрте, отведать дичи, рыбы, ягод
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-13:00
23 мая в 09:00
30 мая в 09:00
74 600 ₽ за человека
Своей компанией на Ольхон: корпоративное путешествие к берегу Байкала
Слепить буузы, увидеть знаменитые мысы и пройти тимбилдинг в бурятских традициях
Начало: Иркутск, 8:30-10:00
22 мая в 08:30
29 мая в 08:30
45 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей24 февраля 2025Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
- ППётр14 сентября 2023Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
- ППавел17 августа 2019Общее впечатление положительное, люди были общительные и дружелюбные. В связи с эвакуацией программа с описание на сайте не соответствовала, но
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Сердце»
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