Озеро Сердце – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Озеро Сердце» в Иркутске, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
15 июн в 10:00
29 июн в 10:00
67 700 ₽ за человека
Байкальское гостеприимство: индивидуальный гастротур (всё включено)
На машине
3 дня
Байкальское гостеприимство: индивидуальный гастротур (всё включено)
С комфортом отдохнуть в Листвянке и Хужире, погостить в бурятской юрте, отведать дичи, рыбы, ягод
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-13:00
23 мая в 09:00
30 мая в 09:00
74 600 ₽ за человека
Своей компанией на Ольхон: корпоративное путешествие к берегу Байкала
На машине
3 дня
Своей компанией на Ольхон: корпоративное путешествие к берегу Байкала
Слепить буузы, увидеть знаменитые мысы и пройти тимбилдинг в бурятских традициях
Начало: Иркутск, 8:30-10:00
22 мая в 08:30
29 мая в 08:30
45 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    24 февраля 2025
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
  • П
    Пётр
    14 сентября 2023
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
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    никак нельзя сравнить между собой, но они оба великолепны в плане природы. Древний лес в Хамар-Дабане просто потрясающий по своему виду. Байкал и о. Ольхон также меня покорил своей красотой, что очень хочется посетить его зимой) 2) 9 дней мало, нужно на тур тратить 10 дней. Первая часть тура выходит 3 дня. 1 день - подход к турбазе. 19 км пешком и обязательно нужно брать заброску, экономит время. Удивило что на турбазе платная вода… и нет источников воды в горах возле турбазы. Я был во многих походах на Кавказа и первый с таким сталкиваюсь. 2 день - восхождение на пик Черского и в программе у нас указано было что мы будем идти ещё до водопадов на обратном пути, но по времени на это не хватит за 1 день, поэтому нужен 3 день на посещение водопадов. Соответственно 4 день это спуск обратно до базы отдыха. 3) По Ольхону дней мне хватило для посещения. Проживание на Ольхоне в гостевых домах отличное, был хороший завтрак. По экскурсиям - очень много разных и интересных. Была объездная экскурсия к мысу Хобой, в которой был обед с ухой, прекрасная была уха. Водителю, который приготовил, респект ему) Что не понравилось: 1) Еда в первой части тура. Сухофруктов не было к каше, сладкого умеренно, тушенка была 1 банка на 8 человек. Так как шли на 3 дня можно было на утро делать бутерброды, и соответственно взять больше колбасы и сыра. Кстати про хлеб, максимум 1 кусок на обе. 2) Переезд из Слюдянки до Ольхона, через Иркутск. Утром в 6-00 едет электричка 3 часа до Иркутска и потом от города мы ехали 5 часов до Хужира. Очень умотались, тут организатором стоит организовать трансфер на микроавтобусе, сэкономить можно 2 часа в дороге и учесть расходы в тур. 3) Палатки и коврики лучше брать свои, так как те палатки которые были предложены другим участникам похода были не очень. В общем за организацию тура 3 из 5 баллов в первой части тура, вторая часть тура 5 из 5. Обязательно вернусь зимой на Байкал)

  • П
    Павел
    17 августа 2019
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Общее впечатление положительное, люди были общительные и дружелюбные. В связи с эвакуацией программа с описание на сайте не соответствовала, но
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    это не критично. Информации перед поездкой было достаточно. с точки зрения формирования группы: в нашей группе были участники, имеющие недостаточную физическую подготовку. Если бы тур состоялся, и у нас было бы восхождение на пик, они бы не справились (Надежда, 70 с лишним лет, и ее дочь Алина). с точки зрения координации со стороны инструкторов: инструкторы в ряде случаев не могли скоординировать действия, как между собой, так и с группой; это проявлялось и в ходе эвакуационных событий, и с точки зрения распределения кострового инвентаря и питания, и в процессе сборов при переездах. с точки зрения питания: я отмечал, что я вегетарианец, что требует корректировки состава продуктов; к сожалению корректировки никакой не было, пришлось самостоятельно покупать продукты, чтобы не есть в некоторые дни голые макароны; несмотря на то, что самой еды было много, ее состав требует оптимизации (уменьшение сладкого, добавление твердых сортов сыра, орехов, сушеных овощей и др.).

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Сердце»

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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тажеранские степи
  5. Тальцы
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур в Иркутске в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Озеро Сердце" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 74 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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