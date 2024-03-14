Зимнее знакомство с озером Байкал

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Первая и незабываемая встреча с легендарным озером Байкал.

Иркутск, знаменитый Ольхон, Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и много других интереснейших мест ждет вас в этом туре!
Зимнее знакомство с озером Байкал
Зимнее знакомство с озером Байкал
Зимнее знакомство с озером Байкал
Ближайшие даты:
6
янв
14
янв
21
янв
28
янв
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фев
18
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даты

Что вас ожидает:

Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Посетим Байкальский музей, где сможем увидеть байкальский обитателей в аквариумах
Потрясающие панорамы Байкала
Потрясающие панорамы Байкала
Поднимемся по канатной дороге на обзорную площадку "Камень Черского"
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Проедем по тоннелям царских времен

Программа тура по дням

1 день

Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).

Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.

В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.

После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.

Прибываем на уютную турбазу.

Размещение.

Ужин.

Питание: обед, ужин.

Размещение: «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

Знакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое Море
2 день

Путешествие на край Земли

Завтрак в 9:00.

9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).

Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.

Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Разговор о традициях и религии местного населения.

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
3 день

Тажеранская степь или Юг острова Ольхон

Завтрак.

В первой половине дня будет проведена одна из двух экскурсий:

  1. Экскурсия по Тажеранской степи. Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.
  2. Экскурсия по южной части острова Ольхон. Вы увидите озеро Ханхой, скальник Трезубец, остатки древней Курыканской стены, мыс Кобылья голова.

Обед в кафе (на свой вкус, не входит в стоимость).

Трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

Тажеранская степь или Юг острова Ольхон
4 день

Аршан

Завтрак.

Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).

Прогулка к питьевому бювету.

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.

Прогулка по водопадам реки Кынгарги.

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.

Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.

Затем отправляемся в Слюдянку.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

5 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак.

Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.

В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).

Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.

Обед ланч-бокс в вагоне поезда.

По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.

Вечером прибываем в п. Листвянка.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Баня по желанию за свой счёт.

Питание: завтрак, ланч-бокс, ужин.

Размещение: гостиница «Легенда Байкала»», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
6 день

Листвянка. Исток Ангары. Тальцы

Завтрак.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.

Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).

После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!

В 15:00 Трансфер Листвянка – Иркутск.

На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Воздушная гавань»/ гостиница «Ангара» (по запросу при продлении тура), стандарт, двухместное размещение (Иркутск),

Листвянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. Тальцы
7 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.

Доплата за одноместное размещение – 2 500 рублей/сутки.

Стоимость тура на 1 человека в праздничные даты (30.12 по 05.01, 06.01 по 12.01, 24.02 по 01.03) – 80 000 руб. при двухместном размещение.

Варианты проживания

Усадьба Бенчарова

2 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе.

Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Усадьба БенчароваУсадьба БенчароваУсадьба БенчароваУсадьба БенчароваУсадьба БенчароваУсадьба БенчароваУсадьба Бенчарова

Гостиница «Ангара»

2 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

гостиница «Воздушная гавань»

2 ночи

Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.

Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.

К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.

гостиница «Воздушная гавань»гостиница «Воздушная гавань»гостиница «Воздушная гавань»гостиница «Воздушная гавань»

Гостиница «Аршан»

1 ночь

Гостиница «Аршан» расположена на берегу Байкала, в Слюдянке.

К размещению представлены уютные номера с необходимой мебелью, телевизором, бесплатным Wi-Fi и комплектом полотенец.

На улице установлена обеденная зона и мангал. Гости могут заказать на стойке регистрации согревающий кофе и сытный завтрак.

Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»

Усадьба Демидова

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.

Усадьба ДемидоваУсадьба ДемидоваУсадьба ДемидоваУсадьба ДемидоваУсадьба ДемидоваУсадьба ДемидоваУсадьба Демидова

Отель «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.

Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе: 6 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида
  • Оплата за разрешения на посещение Национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до и после маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
  • Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п;
  • Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  • Фонарик (с запасным набором батареек);
  • Фотоаппарат;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.);
  • Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
  • Обувь сменная;
  • Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
  • Сменное белье;
  • Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
  • Термобелье;
  • Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
  • Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
  • Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • Шапка + шарф, можно балаклаву;
  • Варежки/перчатки;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
14 мар 2024
Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога, незабываемый музей Тальцы. Ольхон -чудесный, незабываемый! Изюминка -лед Байкала, удивительные гроты, занавеси из голубого льда! Внимательный и очень знающий гид -Ирина Голованова! Отличное питание и проживание. Большое спасибо организаторам!!
Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,Удивительное путешествие-зимнее знакомство с Байкалом! загадочный, волшебный Аршан с его источниками, шедевр железнодорожного строительства-кругобайкальская железная дорога,
С
23 мар 2023
Очень интересный тур. Много впечатлений и эмоций. Красивые пейзажи и фото. Вкусная еда и отличный, но активный отдых.
Очень интересный тур. Много впечатлений и эмоций. Красивые пейзажи и фото. Вкусная еда и отличный, но активный отдых.
А
1 мар 2023
Очень насыщенно, очень интересно, очень душевно!
Большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыОбзорныеНа автобусе

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