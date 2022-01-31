Тех, кто хочет первыми увидеть свежий лёд нового сезона и ни с кем не делиться! Январский лёд идеально гладкий и блестящий, он становится потрясающим фоном для фотографий и видео.
Берите яркие варежки и цветные шапки, будем снимать отражения, делать селфи в пузырьках и ловить в объективы камер потрясающие закаты.
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море
Сегодня вас ждет:
- обряд приветствия духов на барисане;
- фольклорная программа в этнопарке “Золотая Орда”;
- обед с бурятской кухней: буузы, хушууры, суп “Баншатай-шулэн”, боовы;
- дорога через Тажеранские степи;
- первый выход на байкальский лёд — коньки, лунка, байкальская вода;
- ночная прогулка с гидом — подсвеченный лёд Байкала.
09:00 Гид встречает в аэропорту тех, кто прилетает в день старта (билеты — с прибытием до 08:30).
09:40 Забираем гостей в центре Иркутска у отеля “Иркутск Сити Центр”.
10:00 Отправляемся на Байкал.
По пути — остановка на барисане: просим у духов местности хорошей дороги и ясной погоды.
12:00 Прибываем в этнопарк “Золотая Орда”.
Хозяева встречают хадаком и белой пищей, проводят обряд очищения огнём, поют горловым пением, играют на хомусе и рассказывают о коренных народах Прибайкалья.
Завершает программу совместный танец-хоровод ёхор.
Затем — обед: сибирский салат из капусты с брусникой, хушуур с домашним сливочным сыром, суп "Баншатай-шулэн", классические буузы, десерт боовы.
13:30 Продолжаем путь к Байкалу — вдоль живописных Тажеранских степей с их причудливыми скалами и озёрами.
16:00 Прибываем в гостевой дом “Сказки Байкала”.
Заселяемся и сразу спускаемся к берегу: первый выход на байкальский лёд — гуляем, катаемся на коньках, бурим лунку и пробуем байкальскую воду.
19:00 Ужин самостоятельно.
После ужина по желанию — ночная прогулка с гидом к берегу.
Байкал в темноте звучит и светится: гид подсвечивает лёд, и внутри прозрачной толщи оживают 5 узоры, трещины и глубина.
260 км на микроавтобусе, около 4 часов в пути.
Акватория Малого Моря - западный берег острова Ольхон
Сегодня вас ждет:
- рассвет над Байкалом;
- чайная церемония: экскурс “Чайный путь. Из Китая в Сибирь” и дегустация китайских чаёв;
- ледяные гроты, наплески и сокуи западного берега Ольхона;
- катание на коньках на прозрачном льду;
10:00 Завтрак в гостевом доме.
11:00–12:30 Чайная церемония.
Гид проводит экскурс “Чайный путь. Из Китая в Сибирь”: какой чай пили на Руси, как его везли из Китая и что такое чабань, гайвань, чаху и чахай.
Дегустация китайских чаёв с разных плантаций — по видам, свойствам и отличиям.
13:00–14:00 Обед самостоятельно.
14:00–17:00 Садимся в СВП и идём вдоль западного берега острова Ольхон.
Высокие наплески, сокуи, ледяные гроты — формы, которые лёд принимает под действием штормов и сильных морозов.
По пути — остановки на чистом прозрачном льду: видно камни на дне и пузырьки метана.
Катание на коньках.
19:00 Ужин самостоятельно.
По желанию — лекция гида о Байкале и настольные игры.
Около 3 часов на СВП с остановками и прогулками по льду.
Акватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - Иркутск
Сегодня вас ждет:
- Западный берег Малого Моря: устье р. Сарма, мыс Уюга, о. Ольтрек, мыс Цаган-Хушун;
- “Поцелуй Байкала” — ритуал близкого знакомства с озером;
- катание на коньках на прозрачном льду;
- скала Шаманка на острове Ольхон — визитная карточка Байкала;
- остров Огой — ступа Просветления на вершине;
09:00 Завтрак в гостевом доме.
10:00 Садимся в СВП.
Большой ледовый день: идём вдоль западного берега Малого Моря — мыс Уюга, остров Ольтрек, мыс Цаган-Хушун.
Останавливаемся на прозрачном льду: смотрим трещины, камушки на дне.
“Поцелуй Байкала” — гид бурит лунку, вы пьёте воду из-подо льда.
Катание на коньках.
14:00–15:00 Обед в ресторане посёлка Хужир.
15:00–17:00 Возвращаемся на материк.
По пути — остановка на острове Огой: поднимаемся на вершину, где установлена ступа Просветления.
Отсюда открывается панорама Малого Моря.
17:00 Пересаживаемся в микроавтобус и отправляемся в Иркутск.
~21:00 Прибываем в город.
Трансфер в аэропорт или выбранный вами отель.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|75 500
|10 500
Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость
|8 человек
|75 500
|6 человек
|92 200
|4 человека
|126 200
|2 человека
|214 300
Варианты проживания
Гостевой дом «Сказки Байкала»
Гостевой дом "Байкальская сказка" находится на берегу озера "Байкал". Дом построен из круглого бруса в 2022 году. В доме 7 номеров: двухместный с двухспальной кроватью, семейные номера, двухмечтные номера с раздельными кроватями. На территории зона барбекю
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Встреча в аэропорту или в центре города в день старта
- Трансфер на микроавтобусе по программе
- Аренда СВП по программе (акватория Малого Моря)
- Питание, указанное в программе: день 1: обед в этнопарке «Золотая Орда» день 2: завтракдень 3: завтрак, обед в посёлке Хужир
- День 1: обед в этнопарке «Золотая Орда»
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак, обед в посёлке Хужир
- Услуги аттестованного гида на протяжении всего маршрута (включая его питание и проживание)
- Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
- Чайная церемония «Чайный путь. Из Китая в Сибирь»
- Снаряжение гида (аптечка, термосы с чаем, кружки и пр.)
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.
Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).
Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобельё
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.
Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (и запасные батарейки);
- треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обстоят дела со связью? Какой оператор лучше и будет ли wi-fi?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.
Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. К сожалению, в местах размещения нет Wi-Fi,но на базе отлично ловит МТС и Теле2.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Байкал замело снегом, но все равно впечатлений масса)