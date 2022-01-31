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Перволёд на Байкале

Приглашаем в тур для самых жадных путешественников! Для исследователей, разведчиков, первооткрывателей.

Тех, кто хочет первыми увидеть свежий лёд нового сезона и ни с кем не делиться! Январский лёд идеально гладкий и блестящий, он становится потрясающим фоном для фотографий и видео.

Берите яркие варежки и цветные шапки, будем снимать отражения, делать селфи в пузырьках и ловить в объективы камер потрясающие закаты.
5
1 отзыв
Перволёд на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Перволёд на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Перволёд на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море

Сегодня вас ждет:

  • обряд приветствия духов на барисане;
  • фольклорная программа в этнопарке “Золотая Орда”;
  • обед с бурятской кухней: буузы, хушууры, суп “Баншатай-шулэн”, боовы;
  • дорога через Тажеранские степи;
  • первый выход на байкальский лёд — коньки, лунка, байкальская вода;
  • ночная прогулка с гидом — подсвеченный лёд Байкала.

09:00 Гид встречает в аэропорту тех, кто прилетает в день старта (билеты — с прибытием до 08:30).

09:40 Забираем гостей в центре Иркутска у отеля “Иркутск Сити Центр”.

10:00 Отправляемся на Байкал.

По пути — остановка на барисане: просим у духов местности хорошей дороги и ясной погоды.

12:00 Прибываем в этнопарк “Золотая Орда”.

Хозяева встречают хадаком и белой пищей, проводят обряд очищения огнём, поют горловым пением, играют на хомусе и рассказывают о коренных народах Прибайкалья.

Завершает программу совместный танец-хоровод ёхор.

Затем — обед: сибирский салат из капусты с брусникой, хушуур с домашним сливочным сыром, суп "Баншатай-шулэн", классические буузы, десерт боовы.

13:30 Продолжаем путь к Байкалу — вдоль живописных Тажеранских степей с их причудливыми скалами и озёрами.

16:00 Прибываем в гостевой дом “Сказки Байкала”.

Заселяемся и сразу спускаемся к берегу: первый выход на байкальский лёд — гуляем, катаемся на коньках, бурим лунку и пробуем байкальскую воду.

19:00 Ужин самостоятельно.

После ужина по желанию — ночная прогулка с гидом к берегу.

Байкал в темноте звучит и светится: гид подсвечивает лёд, и внутри прозрачной толщи оживают 5 узоры, трещины и глубина.

260 км на микроавтобусе, около 4 часов в пути.

Иркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Акватория Малого Моря - западный берег острова Ольхон

Сегодня вас ждет:

  • рассвет над Байкалом;
  • чайная церемония: экскурс “Чайный путь. Из Китая в Сибирь” и дегустация китайских чаёв;
  • ледяные гроты, наплески и сокуи западного берега Ольхона;
  • катание на коньках на прозрачном льду;

10:00 Завтрак в гостевом доме.

11:00–12:30 Чайная церемония.

Гид проводит экскурс “Чайный путь. Из Китая в Сибирь”: какой чай пили на Руси, как его везли из Китая и что такое чабань, гайвань, чаху и чахай.

Дегустация китайских чаёв с разных плантаций — по видам, свойствам и отличиям.

13:00–14:00 Обед самостоятельно.

14:00–17:00 Садимся в СВП и идём вдоль западного берега острова Ольхон.

Высокие наплески, сокуи, ледяные гроты — формы, которые лёд принимает под действием штормов и сильных морозов.

По пути — остановки на чистом прозрачном льду: видно камни на дне и пузырьки метана.

Катание на коньках.

19:00 Ужин самостоятельно.

По желанию — лекция гида о Байкале и настольные игры.

Около 3 часов на СВП с остановками и прогулками по льду.

Акватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова ОльхонАкватория Малого Моря - западный берег острова Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Акватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - Иркутск

Сегодня вас ждет:

  • Западный берег Малого Моря: устье р. Сарма, мыс Уюга, о. Ольтрек, мыс Цаган-Хушун;
  • “Поцелуй Байкала” — ритуал близкого знакомства с озером;
  • катание на коньках на прозрачном льду;
  • скала Шаманка на острове Ольхон — визитная карточка Байкала;
  • остров Огой — ступа Просветления на вершине;

09:00 Завтрак в гостевом доме.

10:00 Садимся в СВП.

Большой ледовый день: идём вдоль западного берега Малого Моря — мыс Уюга, остров Ольтрек, мыс Цаган-Хушун.

Останавливаемся на прозрачном льду: смотрим трещины, камушки на дне.

“Поцелуй Байкала” — гид бурит лунку, вы пьёте воду из-подо льда.

Катание на коньках.

14:00–15:00 Обед в ресторане посёлка Хужир.

15:00–17:00 Возвращаемся на материк.

По пути — остановка на острове Огой: поднимаемся на вершину, где установлена ступа Просветления.

Отсюда открывается панорама Малого Моря.

17:00 Пересаживаемся в микроавтобус и отправляемся в Иркутск.

~21:00 Прибываем в город.

Трансфер в аэропорт или выбранный вами отель.

Акватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - ИркутскАкватория Малого Моря - остров Ольхон (п. Хужир) - остров Огой - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
75 50010 500

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Размер группыСтоимость
8 человек75 500
6 человек92 200
4 человека126 200
2 человека214 300

Варианты проживания

Гостевой дом «Сказки Байкала»

2 ночи

Гостевой дом "Байкальская сказка" находится на берегу озера "Байкал". Дом построен из круглого бруса в 2022 году. В доме 7 номеров: двухместный с двухспальной кроватью, семейные номера, двухмечтные номера с раздельными кроватями. На территории зона барбекю

Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»Гостевой дом «Сказки Байкала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Встреча в аэропорту или в центре города в день старта
  • Трансфер на микроавтобусе по программе
  • Аренда СВП по программе (акватория Малого Моря)
  • Питание, указанное в программе: день 1: обед в этнопарке «Золотая Орда» день 2: завтракдень 3: завтрак, обед в посёлке Хужир
  • День 1: обед в этнопарке «Золотая Орда»
  • День 2: завтрак
  • День 3: завтрак, обед в посёлке Хужир
  • Услуги аттестованного гида на протяжении всего маршрута (включая его питание и проживание)
  • Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Чайная церемония «Чайный путь. Из Китая в Сибирь»
  • Снаряжение гида (аптечка, термосы с чаем, кружки и пр.)
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как обстоят дела со связью? Какой оператор лучше и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.

Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. К сожалению, в местах размещения нет Wi-Fi,но на базе отлично ловит МТС и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Все было замечательно, большое спасибо.
Байкал замело снегом, но все равно впечатлений масса)
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