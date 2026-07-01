1 день

Прилёт в Иркутск. Первая встреча с Байкалом. Переход по льду на судне на воздушной подушке и размещение в уютном шале на юге Байкала

До 9:00 прилёт в аэропорт Иркутска.

До 10:30 Встреча с вашим персональным координатором программы в терминале аэропорта и трансфер в ресторан Sky Lounge (5 минут).

Завтрак в небольшом отдельном зале ресторана.

Переодевание в специальном помещении ресторана.

Для вашего удобства мы предлагаем поступить так: пока вы завтракаете, багаж будет получен службами аэропорта и доставлен в специальный зал ресторана для переодевания;

Далее мы погрузим его в отдельный автомобиль и доставим в ваше шале на юге Байкала.

10:30 Трансфер к берегу Байкала в посёлке Листвянка по автомобильной трассе вдоль Ангары.

11:30 Встреча с Байкалом.

11:30- 15:30 Встреча гостей на берегу Байкала сибирским молодцем, одетым в овечий тулуп, валенки и меховую шапку, который угостит вас ароматными байкальскими наливками.

Поездка на судне на воздушной подушке по льду – на южный берег Байкала, с осмотром истока Ангары и прогулкой по каменным тоннелям Кругобайкальской железной дороги.

Пикник с горячими закусками, таёжным чаем и глинтвейном.

С 15:30 Размещение в комфортабельном шале Eco-Lodge. Знакомство с персональным шеф-поваром, который подготовит для вас индивидуальное меню на основе сибирской и байкальской кухни.

Русская баня, таёжный чай с мёдом.

Ужин в шале, отдых у камина в атмосфере тепла и заботы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160