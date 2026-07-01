Вы увидите весь Байкал, от снежного юга до дикого севера: ледовые гроты Малого Моря, термальные бассейны на мысе Котельниковский
Программа тура по дням
Прилёт в Иркутск. Первая встреча с Байкалом. Переход по льду на судне на воздушной подушке и размещение в уютном шале на юге Байкала
До 9:00 прилёт в аэропорт Иркутска.
До 10:30 Встреча с вашим персональным координатором программы в терминале аэропорта и трансфер в ресторан Sky Lounge (5 минут).
Завтрак в небольшом отдельном зале ресторана.
Переодевание в специальном помещении ресторана.
Для вашего удобства мы предлагаем поступить так: пока вы завтракаете, багаж будет получен службами аэропорта и доставлен в специальный зал ресторана для переодевания;
Далее мы погрузим его в отдельный автомобиль и доставим в ваше шале на юге Байкала.
10:30 Трансфер к берегу Байкала в посёлке Листвянка по автомобильной трассе вдоль Ангары.
11:30 Встреча с Байкалом.
11:30- 15:30 Встреча гостей на берегу Байкала сибирским молодцем, одетым в овечий тулуп, валенки и меховую шапку, который угостит вас ароматными байкальскими наливками.
Поездка на судне на воздушной подушке по льду – на южный берег Байкала, с осмотром истока Ангары и прогулкой по каменным тоннелям Кругобайкальской железной дороги.
Пикник с горячими закусками, таёжным чаем и глинтвейном.
С 15:30 Размещение в комфортабельном шале Eco-Lodge. Знакомство с персональным шеф-поваром, который подготовит для вас индивидуальное меню на основе сибирской и байкальской кухни.
Русская баня, таёжный чай с мёдом.
Ужин в шале, отдых у камина в атмосфере тепла и заботы.
Путешествие на снегоходах вдоль безлюдного берега Байкала / по долине горной реки на Хамар-Дабане
В случае, если это будет тёплый, безветренный день, мы предложим вам прокатиться на снегоходах вдоль берега Байкала и просто отдохнуть в специально обустроенном для вас местечке.
Здесь мы организуем стоянку, приготовим и подадим мясо, зажаренное на огне, и другие закуски и напитки.
В том же случае, если на берегу будет ветер, мы предложим вам прокатиться по таёжным тропам, которые проходят по горным долинам хребта Хамар-Дабан.
До 11:00 Завтрак в шале в атмосфере уюта.
Время для спокойного утра: свежий морозный воздух, горный пейзаж за окном.
11:00-17:30 Поездка на снегоходах.
С 17:30 Возвращение в шале.
Русская баня и ритуал сибирского парения с профессиональными банщиками.
Таёжный чай с мёдом.
Путешествие по льду на судне на воздушной подушке - в «сердце Байкала». Историческая станция Середина и бухта Песчаная
До 09:00 Завтрак в шале.
09:00-10:00 Трансфер из шале, вдоль берега Байкала, к месту посадки на судно на воздушной подушке.
10:00-11:00 Посещение современного интерактивного музея заповедника на берегу Байкала.
Наблюдение за баргузинским соболем.
Встреча с директором заповедника в его кабинете с видом на Байкал, за чашкой чая из сервиза, подаренного президентом России.
11:00-16:00 Путешествие на судне на воздушной подушке по льду Байкала от его южной оконечности (район Байкальского заповедника) — в район Тажеран, в центральной части Байкала.
В пути мы посетим:
— воссозданный памятник истории – станцию Середина (железнодорожная станция прямо на льду, период русско-японской войны 1904 - 1905 гг.), с дегустацией свежеприготовленного омуля горячего копчения;
— красивейшую бухту Песчаная. Мы сделаем остановки там, где увидим красивые ледовые торосы, трещины, удивительный лёд с пузырьками и другие воплощения ледовой красоты.
16:00-19:00 Путешествие на внедорожниках по живописным Тажеранам:
— посещение обзорных точек на высоких утёсах над Байкалом;
— пикник в красивом месте, с горячими закусками, байкальским чаем и глинтвейном;
— посещение мистического сада камней.
На утёсах Тажеран вы увидите Байкал с высоких скалистых утёсов.
С 19:00 Размещение в шале гостевого комплекса «Порт Ольхон» у берега пролива Малое Море.
Ужин с дегустацией блюд бурятской кухни в ресторане отеля.
Блюда представит бурятская девушка в красивом национальном костюме.
Здесь вы попробуете домашний творог, сыр с кедровым орешком, свежий омуль, традиционные бурятские мясные блюда.
Подачу сопровождает рассказ о культуре и традициях бурят – коренных жителей этих земель.
Альтернативный сценарий если вам не хочется проводить в путешествии весь день, предлагаем рассмотреть перелёт с юга байкала на остров ольхон на вертолёте. по маршруту — посадка в бухте песчаная, панорамы скалистых мысов ольхона и картины узоров байкальского льда.
airbus helicopters h130 (eurocopter) — оптимален для группы до 6 гостей;
ми-8амт — для максимального комфорта и безопасности.
Путешествие по льду пролива Малое Море на вездеходе. Прогулки к ледовым гротам в прибрежных скалах и катание на коньках
До 13:00 завтрак в ресторане отеля или в гостиной шале.
Время для спокойного отдыха.
13:00-14:00 Поездка на внедорожниках к главному символу Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан.
Встреча с уже знакомой нам бурятской девушкой в красивом национальном костюме, которая расскажет о значении этого места.
Ритуальное повязывание шёлковых лентна священные шаманские столбы сэргэ.
14:00- 20:00 Путешествие по льду пролива Малое Море на вездеходе на шинах пониженного давления:
— прогулки к ледовым гротам и впечатляющим ледяным наплескам на скалах;
— посещение острова Огой с белоснежной буддийской ступой богини просветления;
— катание на коньках по идеально прозрачному льду;
— байкальский дрифт: катание на багги по прочному льду в бухтах пролива;
— бурение льда ледорубами и дегустация чистейшей воды Байкала;
— участие в ритуале «поцелуй Байкала»: во льду высверливается «рюмка», в которую наливается ягодная настойка и выпивается через трубочку. Этот ритуал стал одним из главных «фирменных» байкальских развлечений.
На обед мы заедем в хороший ресторан одной из местных гостиниц.
20:00-21:00 Атмосферная вечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией и красивым столом: подача напитков, горячих закусок, холодных закусок на ледяной посуде.
Дополнительная опция если вам хотелось бы сделать этот вечер ещё более ярким, мы предлагаем организовать для вас живое выступление дуэта: белый рояль и приятный мужской вокал, который исполнит ваши любимые песни.
Дополнительная опция также, по желанию, можно дополнить программу выступлением артистов фаер-шоу, чтобы соединить лёд и огонь в одном захватывающем действии.
Путешествие по льду на Хивусе на север Байкала. Отдых в горячих бассейнах
До 09:00 Завтрак в ресторане отеля или в гостиной шале, сборы.
Так как впереди большой переход по льду на судне на воздушной подушке (около 250 км), и всегда есть вероятность усложнения ледовой картины (каждый день на льду появляются новые торосы и трещины, которые нужно обходить – это обычное явление), поэтому мы закладываем максимально возможный запас времени на переход на случай непредвиденных обстоятельств.
09:00-17:00 Путешествие на северный Байкал по льду на судне на воздушной подушке.
В пути мы:
— остановимся и прогуляемся у впечатляющего мыса Хобой (скала Клык) – самого северного мыса Ольхона;
— увидим огромные (до 3 метров высотой) торосы из сияющего льда — если повезёт, познакомимся с егерем Байкало-Ленского заповедника, Сергеем Шабуровым, проводником на известном пешем таёжном маршруте по тропе Солнцепадь, с посещением истока Лены.
Наш багаж отправится с нами на втором судне на воздушной подушке, попроще.
Оно будет также служить нам резервным судном на воздушной подушке на случай поломки посреди Байкала, в сотне километров от цивилизации.
С 17:00 Размещение на термальном курорте на мысе Котельниковский.
Ужин в ресторане термального курорта.
Отдых в горячих бассейнах на берегу Байкала.
Базово кухня здесь достаточно простая (скорее формат “очень хорошей столовой”), поэтому мы берём на себя задачу усиления меню (привозим заготовки для приготовления горячего, подаём фрукты, ягоды, орехи, свежемолотый кофе, дополнительные закуски и т. д.).
Для вашего удобства отдыха в горячих бассейнах (удобства переодевания, отдыха), мы арендуем сауну, которая находится рядом с бассейном.
Дополнительная опция: вместо путешествия с острова ольхон на северный байкал по льду, туда можно отправиться также на вертолёте. по маршруту — совершенно потрясающие панорамы скалистых мысов ольхона, картины узоров байкальского льда и виды величественного байкальского хребта.
airbus helicopters h130 (eurocopter) — оптимален для группы до 6 гостей;
ми-8амт — для максимального комфорта и безопасности.
Подлёдная рыбалка на омуля и хариуса. Отдых в горячих бассейнах на термальном курорте
08:00-16:00 Поездки на подлёдную рыбалку на омуля и хариуса.
Наслаждаемся безмятежностью в окружении Байкальского и Баргузинского хребтов, хорошей рыбалкой и ушицей из свежепойманной рыбы.
По желанию, вы сможете в любой момент отдохнуть в горячих ваннах на другом термальном курорте, более аутентичном, таёжном, с деревянными ваннами на опушке посреди кедров – на Хакусах.
За нами приезжают два внедорожника Toyota Land Cruiser 100 с водителями – инструкторами по рыбалке.
По льду перемещаемся на этих автомобилях, это абсолютно безопасно.
Тем временем, в тех местах, где мы будем рыбачить, другие ребята из команды организаторов рыбалки уже бурят лунки, делают прикормку, разбивают полевую кухню, устанавливают палаток с обогревом – для столовой и для биотуалета.
Отдых в горячих бассейнах на берегу Байкала на оставшееся время термальном курорте на мысе Котельниковский.
Прогулка по таёжной тропе вдоль берега Байкала с чаем на костре.
Подлёдная рыбалка на омуля и хариуса. Отдых в горячих бассейнах на термальном курорте
08:00-16:00 Поездки на подлёдную рыбалку на омуля и хариуса.
Наслаждаемся безмятежностью в окружении Байкальского и Баргузинского хребтов, хорошей рыбалкой и ушицей из свежепойманной рыбы.
По желанию, вы сможете в любой момент отдохнуть в горячих ваннах на другом термальном курорте, более аутентичном, таёжном, с деревянными ваннами на опушке посреди кедров – на Хакусах.
За нами приезжают два внедорожника Toyota Land Cruiser 100 с водителями – инструкторами по рыбалке.
По льду перемещаемся на этих автомобилях, это абсолютно безопасно.
Тем временем, в тех местах, где мы будем рыбачить, другие ребята из команды организаторов рыбалки уже бурят лунки, делают прикормку, разбивают полевую кухню, устанавливают палаток с обогревом – для столовой и для биотуалета.
Отдых в горячих бассейнах на берегу Байкала на оставшееся время термальном курорте на мысе Котельниковский.
Прогулка по таёжной тропе вдоль берега Байкала с чаем на костре.
Завершение программы
До 11:30 Завтрак в столовой термального курорта, сборы.
11:30-13:30 Трансфер на внедорожниках с термального курорта на мысе Котельниковский в аэропорт Нижнеангарска по льду Байкала и автомобильной трассе.
В этот период на северном Байкале трансферы от мыса Котельниковский до автомобильной трассы в посёлке Байкальское на автомобильной технике, как правило, организованы по льду Байкала.
Прочность льда вплоть до середины апреля остаётся ещё очень высокой.
13:30-14:30 Регистрация на рейс в аэропорту Нижнеангарска.
Из аэропорта Нижнеангарска есть прямые рейсы в Иркутск и Красноярск.
Альтернативный сценарий если вам хотелось бы вернуться в Иркутск красиво, мы можем организовать ваше возвращение на вертолёте. Напоследок вы увидите с воздуха самые впечатляющие панорамы байкала и исток Ангары — самый большой исток реки в мире. для такого путешествия мы предложим рассмотреть возможность арендовать вертолёт airbus helicopters h130 (eurocopter).
Оптимальный вариант для перелёта над Байкалом в составе группы до 6 гостей. если же вам бы хотелось обеспечить максимальный комфорт и безопасность полёта, мы предложим воспользоваться вертолётом ми- 8амт с салоном бизнес-класса.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура для индивидуальной группы из 6 человек – 9 176 600 рублей.
Варианты проживания
Комфортабельное шале на Байкале
Шале гостевого комплекса Порт Ольхон
Размещение в шале гостевого комплекса «Порт Ольхон» у берега пролива Малое Море. Комфорт и приватность проживания в сочетании с атмосферой Ольхона — одного из главных мест силы Байкала. Питание может быть организовано либо в гостиной-столовой шале, либо в ресторане гостевого комплекса, в шаговой доступности.
Термальный курорт на мысе Котельниковский
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в шале Eco-Lodge в посёлке Новоснежная на юге Байкала
- Размещение в шале отеля «Порт Ольхон» на острове Ольхон
- Размещение на термальном курорте «Мыс Котельниковский»
- Питание в 1-3 дни - в шале на юге Байкала* (шеф-повар и официант)
- Усиление питания в 5-8 дни - на термальном курорте на севере Байкала. Базово кухня здесь достаточно простая (скорее формат «очень хорошей столовой»), поэтому мы берём на себя задачу усиления меню (привозим заготовки для приготовления горячего, подаём дополнительные закуски и т. д.)
- Самые интересные экскурсии и активности, которые доступны зимой на Байкале:
- Отдых на термальном курорте
- Ледовые гроты, подледная рыбалка
- Переход на судне на воздушной подушке
- Пикник на льду на юге Байкала с горячими закусками
- Аренда бани на территории шале и парение в русской бане
- Поездка на снегоходах, горячий обед-пикник в природном месте в поездке на снегоходах
- Посещение воссозданной исторической железнодорожной станции Середина на льду Байкала
- Поездка на внедорожниках по Тажеранам и трансфер на остров Ольхон, горячий обед-пикник на обзорной точке в Тажеранах, организация ужина из блюд бурятской кухни на Ольхоне
- Экскурсия к скале Шаманка, на мыс Бурхан на острове Ольхон
- Поездка по льду пролива Малое Море на багги
- Вечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией
- Пикник с холодными закусками и горячим бульоном в бухте Песчаная, подлёдная рыбалка на северном Байкале
- Сервисные расходы, связанные с обеспечением настроения, комфорта и безопасности гостей в путешествии
- Аренда самой современной и безопасной техники для обеспечения логистики
- Сервис и сопровождение уровня private: индивидуальный подбор лучших исполнителей, закупка премиальной косметики в отели, проведение красивых пикников в потрясающих природных местах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные опции, альтернавтивная программа с пересчетом стоимости
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура базово включено оформление медицинской страховки с опцией авиаэвакуации и страховки от несчастного случая.
А также включена weather buffer – гарантия, исключающая риск срыва программы из-за непогоды.
Weather buffer – это когда техника и размещение забронированы на соседние даты, чтобы избежать срыва программы в случае "нелётной погоды".
Это также возможность выбирать лучшие дни для посещения самых красивых мест.
Какое рекомендуемое время прилета и вылета?
Прилет: если вы летите из Москвы, мы рекомендуем воспользоваться рейсом su 1442 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Шереметьево накануне вечером, в 21:40, прилёт в Иркутск в 08:35).
Возможны и другие варианты: ежедневно из Москвы и Санкт-петербурга в Иркутск вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.
Вылет: из аэропорта Нижнеангарска есть прямые рейсы в Иркутск и Красноярск.
Варианты стыковочных рейсов Нижнеангарск – Шереметьево: 14:30-16:30 / 3 ч, Нижнеангарск – Красноярск, ATR-42-500 (эконом-класс), «КрасАвиа» 3 ч 45 м.
Пересадка в Красноярске 20:05-21:20 / 5 ч 15 м, Красноярск – Москва (SVO), Airbus A321 (с бизнес- классом), «Аэрофлот» 15:00-16:30 / 1 ч 30 м, Нижнеангарск – Иркутск, АН-24 (эконом-класс), «ИрАэро» 3 ч 15 м.
Пересадка в Иркутске 19:45-21:20 / 6 ч 35 м, Иркутск – Москва (SVO), Boeing 737-800 (с бизнес- классом), «Аэрофлот».
Какой транспорт в туре?
Поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке «Хивус-12 (Спутник)».
Поездка по льду Байкала на вездеходе.
Индивидуальные микроавтобусы повышенной комфортности Mercedes Sprinter VIP и Комфортабельные внедорожники Toyota Land Cruiser 200 для передвижения по острову Ольхон и Тажеранам.
Ольхон на северный байкал по льду, туда можно отправиться также на вертолёте.
По маршруту — совершенно потрясающие панорамы скалистых мысов ольхона, картины узоров байкальского льда и виды величественного байкальского хребта.
Аirbus helicopters h130 (eurocopter) — оптимален для группы до 6 гостей;
МИ-8АМТ — для максимального комфорта и безопасности.