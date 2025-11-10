Приглашаем в короткий тур на Байкал, в котором мы собрали всё самое интересное.Вы осмотрите главные достопримечательности острова Ольхон, полюбуетесь живописными бухтами, на внедорожниках доберётесь даже в труднодоступные, но очень красивые

локации, наполнитесь энергией в местах силы. А ещё порыбачите на рыбацком судне вместе с опытным местным жителем — он всему научит. Из пойманной рыбки сварим вкуснейшую уху прямо на свежем воздухе. Жить будем на комфортабельной турбазе с отапливаемыми комнатами.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и тёплые носки

Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.