Путешествие на Байкал: рыбалка на судне, лучшие локации Ольхона и места силы

Отведать ухи из свежевыловленной рыбы, увидеть скалу Шаманка и насладиться видами
Приглашаем в короткий тур на Байкал, в котором мы собрали всё самое интересное.

Вы осмотрите главные достопримечательности острова Ольхон, полюбуетесь живописными бухтами, на внедорожниках доберётесь даже в труднодоступные, но очень красивые
локации, наполнитесь энергией в местах силы. А ещё порыбачите на рыбацком судне вместе с опытным местным жителем — он всему научит. Из пойманной рыбки сварим вкуснейшую уху прямо на свежем воздухе. Жить будем на комфортабельной турбазе с отапливаемыми комнатами.

Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.

Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина. Обеды — на природе, в формате пикника с горячим питанием.

Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка» и рыбацкое судно.

Возраст участников. 5+

Уровень сложности. В туре вас ждут лёгкие прогулки, много будем передвигаться на машине. Также будем рыбачить — для этого необязательно иметь опыт в ловле, вас всему научат. Снасти для рыбалки предоставляются.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон

Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем. В дороге проведём около 6 часов.

Питание: ужин.

2 день

Экскурсия по острову Ольхон

После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.

Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.

Экскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову Ольхон
3 день

Рыбалка с местным жителем и вкуснейшая уха

Сегодня вас ждёт увлекательное приключение — рыбалка на лодке вместе с местным экспертом. В этих водах можно поймать тайменя, сига, хариуса (чёрного и белого), язя, омуля, карася, налима, ленка и плотву. Какие виды рыб попадутся нам — зависит от сезона и места.

Из улова мы приготовим вкусную уху и устроим обед. Продолжительность рыбалки — примерно 4 часа.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Рыбалка с местным жителем и вкуснейшая ухаРыбалка с местным жителем и вкуснейшая ухаРыбалка с местным жителем и вкуснейшая ухаРыбалка с местным жителем и вкуснейшая ухаРыбалка с местным жителем и вкуснейшая уха
4 день

Южная часть острова Ольхон

После завтрака поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 6 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
5 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Время отправления и прибытия зависит от ледовой или паромной обстановки. Ориентировочно прибудем в 15:00-19:00.

Питание: завтрак.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы и входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 71 600 ₽ (место в общем номере, удобства на территории)
  • 79 100 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 11 000 ₽
  • 85 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день раньше начала тура или до 8:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00 (зависит от времени движения парома). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

