Вы осмотрите главные достопримечательности острова Ольхон, полюбуетесь живописными бухтами, на внедорожниках доберётесь даже в труднодоступные, но очень красивые
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем
Примечание:
В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолёт/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.
Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина. Обеды — на природе, в формате пикника с горячим питанием.
Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка» и рыбацкое судно.
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. В туре вас ждут лёгкие прогулки, много будем передвигаться на машине. Также будем рыбачить — для этого необязательно иметь опыт в ловле, вас всему научат. Снасти для рыбалки предоставляются.
Программа тура по дням
Прибытие на Ольхон
Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем. В дороге проведём около 6 часов.
Питание: ужин.
Экскурсия по острову Ольхон
После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.
Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.
Рыбалка с местным жителем и вкуснейшая уха
Сегодня вас ждёт увлекательное приключение — рыбалка на лодке вместе с местным экспертом. В этих водах можно поймать тайменя, сига, хариуса (чёрного и белого), язя, омуля, карася, налима, ленка и плотву. Какие виды рыб попадутся нам — зависит от сезона и места.
Из улова мы приготовим вкусную уху и устроим обед. Продолжительность рыбалки — примерно 4 часа.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Южная часть острова Ольхон
После завтрака поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 6 часов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Время отправления и прибытия зависит от ледовой или паромной обстановки. Ориентировочно прибудем в 15:00-19:00.
Питание: завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы и входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 71 600 ₽ (место в общем номере, удобства на территории)
- 79 100 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 11 000 ₽
- 85 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 15 000 ₽