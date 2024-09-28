А дополнительно будет возможность прокатится на горных лыжах, снегоходах, корабле по не замершему Байкалу, собачьи упряжки, дайвинг, прогулки по зимнему лесу вдоль берега зимнего Байкал. Праздничное рождественское путешествие доставит вам массу удовольствия и зарядит на будущий год.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Экскурсия по городу
Добро пожаловать на Байкал!
Встреча в 10 часов в аэропорту г. Иркутска.
Экскурсия по городу, посещение ледового городка и набережной сибирской реки Ангара — место основания города Иркутска.
Со второй половины XVIII века Иркутск являлся главным городом Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, и являлся крупным торговым и культурным центром Сибири.
Размещение в отеле.
Отдых.
Ужин самостоятельно.
Питание: самостоятельно.
Кругобайкальская железная дорога
Ранний завтрак.
Обзорная поездка по Золотой пряжке стального пояса России XIII века — по Кругобайкальской железной дороге.
Тоннели, прорубленные в скалах, головокружительные подпорные галереи, изящные своды мостов, сказочные подпорные стенки и водосливы – все эти сооружения гармонично вписываются в местный ландшафт и не перестают радовать и восхищать туристов уже более 100 лет.
Дорога сама по себе уникальна.
Будут остановки.
Также нужно заказать питание, если Вы не берете с собой перекусы.
Питание: завтрак.
Музей Байкала в Листвянке
Переезд в поселок Листвянка.
Ни одна экскурсия в поселке Листвянка не обходится без посещения музея Байкала.
Никто не сможет рассказать такой интересной информации о Байкале и его природе, как научные сотрудники Лимнологического института.
Так же вы увидите аквариумы с нерпами, которые водятся в озере, рыбами, рачками и моллюсками.
Также можно совершить виртуальное погружение на дно Байкала.
Питание: завтрак.
Этнографический музей Тальцы
Сегодня вы побываете на настоящих русских народных гуляниях.
Вы посетите этнографический музей Тальцы, где сможете прогуляться по хрустящему снегу по Сибирским улочкам XVIII века.
Катание с ледяных горок, ледовая карусель, перетягивание каната, многопарные лыжи, ходульные бега.
Холодно и скучно не будет!
Вечером трансфер в город Иркутск.
Внимание! Конкурсы в Тальцах могут отличаться от перечисленных выше
Питание: завтрак.
Отъезд
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|114 350
|124 350
- Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 10%
- Детям до 5 лет предоставляется скидка 20%
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Гостиница в Иркутске
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Экскурсия по городу Иркутск
- Билеты в музеи по программе
- Услуги сопровождающего
- Экскурсия на поезде по Кругобайкальской железной дороге
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе:1 день - не включено:2-5 день - завтрак
- 1 день - не включено:
- 2-5 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Дополнительные экскурсии и транспорт
- Медицинская страховка
- Питание на КБЖД и места со стороны Байкала (бронируется заранее. Оплата при бронировании)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС;
- билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.;
- косметика, крем от загара и т. п.;
- очки солнцезащитные;
- фотоаппарат;
- теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке;
- шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой);
- стельки-грелки (по желанию);
- нижнее белье – не менее 2-3 комплекта;
- футболка – 1-2 шт;
- носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары;
- удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении;
- купальник - для купания в горячих источниках;
- термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.;
- свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт;
- пуховой жилет - по желанию;
- брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт;
- куртка теплая с капюшоном - 1 шт.;
- шапочка теплая или спортивная – 1 шт.;
- рерчатки утепленные или варежки - 1-2 пары;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Какие особенности тура нужно знать?
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.