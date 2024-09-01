Вы совершите увлекательный полёт на вертолёте в заповедный уголок Сибири — труднодоступный курорт Шумакские минеральные источники. В этом крае вся природа сохранилась практически в своём первозданном виде: густая тайга, целебные источники, ледяные водопады, реки, горные озёра и каньоны, а также бесконечно чистый воздух! Именно здесь вы проведёте целую неделю, наслаждаясь всеми красотами!

Описание тура