Вы побываете на месте, где первый шаман обрёл свою силу, вживую увидите невероятные пейзажи с картинок и вдоволь надышитесь свежим воздухом.
Один день оставим свободным, чтобы вы смогли самостоятельно погулять по Ольхону и пофотографироваться.
Описание тура
Организационные детали
Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура.
В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Проживание. Будем жить на турбазе «Набаймар», 2-местный номер с удобствами на этаже. За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «эконом».
Возможно размещение в 2-16-местном номере с возможным подселением и удобствами на территории.
Возможно размещение в 2-местном номере с удобствами.
Фото отеля взято с сайта nabaimar.ru
Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина.
Дети. Участие возможно с детьми от 2 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном из Иркутска и обратно, а на экскурсиях по Ольхону на УАЗе «Буханка».
Программа тура по дням
Встреча и прибытие на Ольхон
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска или заберём из вашей гостиницы. В 10:00 по местному времени отправимся на Ольхон. Проехать предстоит около 300 км. Заселимся на турбазу и поужинаем.
Если прилёт/приезд в Иркутск вы планируете в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.
Экскурсия на мыс Хобой
После завтрака поедем на север острова Ольхон к живописному мысу Хобой. Местные считают его сильным энергетическим центром: говорят, именно здесь первый шаман обрёл свою силу. Будем колесить по окрестностям, делая остановки для фотографий и прогулок. Полюбуемся бескрайним Байкалом и знаменитой скалой Шаманка.
На автомобиле проедем около 100 км, а пешком пройдём 3 км. Экскурсия займёт 7 часов.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Свободная программа
Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно прогуляться по одному из самых живописных мест Байкала, сделать красивые кадры и отыскать свои идеальные локации для фотосессий.
Питание: завтрак и ужин.
Отъезд
Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Расстояние — 300 км. Проедем около 6 часов. Прибудем в 16:00.
Питание: завтрак.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Экскурсия на Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Байкала и обратно
- Стоимость тура при размещении в 2-16-местном номере - 33 500 руб
- Стоимость тура при размещении в номере «стандарт» с удобствами - 40 500 руб. Доплата при 1-местном проживании - 9000 руб
- Доплата за 1-местное размещение в номере «эконом» - 7500 руб