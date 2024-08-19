Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой

Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Приглашаем отправиться с нами в путешествие по живописным уголкам Байкальского моря.

Вы побываете на месте, где первый шаман обрёл свою силу, вживую увидите невероятные пейзажи с картинок и вдоволь надышитесь свежим воздухом.

Один день оставим свободным, чтобы вы смогли самостоятельно погулять по Ольхону и пофотографироваться.
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура.

В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Проживание. Будем жить на турбазе «Набаймар», 2-местный номер с удобствами на этаже. За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «эконом».

Возможно размещение в 2-16-местном номере с возможным подселением и удобствами на территории.

Возможно размещение в 2-местном номере с удобствами.

Фото отеля взято с сайта nabaimar.ru

Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина.

Дети. Участие возможно с детьми от 2 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном из Иркутска и обратно, а на экскурсиях по Ольхону на УАЗе «Буханка».

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прибытие на Ольхон

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска или заберём из вашей гостиницы. В 10:00 по местному времени отправимся на Ольхон. Проехать предстоит около 300 км. Заселимся на турбазу и поужинаем.

Если прилёт/приезд в Иркутск вы планируете в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

Встреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на ОльхонВстреча и прибытие на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

После завтрака поедем на север острова Ольхон к живописному мысу Хобой. Местные считают его сильным энергетическим центром: говорят, именно здесь первый шаман обрёл свою силу. Будем колесить по окрестностям, делая остановки для фотографий и прогулок. Полюбуемся бескрайним Байкалом и знаменитой скалой Шаманка.

На автомобиле проедем около 100 км, а пешком пройдём 3 км. Экскурсия займёт 7 часов.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Свободная программа

Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно прогуляться по одному из самых живописных мест Байкала, сделать красивые кадры и отыскать свои идеальные локации для фотосессий.

Питание: завтрак и ужин.

Свободная программаСвободная программаСвободная программаСвободная программа
4 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Расстояние — 300 км. Проедем около 6 часов. Прибудем в 16:00.

Питание: завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсия на Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Байкала и обратно
  • Стоимость тура при размещении в 2-16-местном номере - 33 500 руб
  • Стоимость тура при размещении в номере «стандарт» с удобствами - 40 500 руб. Доплата при 1-местном проживании - 9000 руб
  • Доплата за 1-местное размещение в номере «эконом» - 7500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала или от вашего отеля, 10:00
Завершение: Иркутск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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