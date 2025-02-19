Вдохновение застывшего Байкала

Прокатиться на судне на воздушной подушке, рассмотреть ледяные узоры и загадать желание в месте силы
Зовём с нами исполнить мечту и оказаться на легендарном льду.

Вы полюбуетесь причудливыми сосульками в гротах и пещерах, узорами на бескрайнем катке, созданными природой.

Прокатитесь на шустром «хивусе», побываете в местах силы, загадаете желание у ступы Просветления на острове Огой и рассмотрите наскальные рисунки на утёсе Саган-Заба. Услышите легенды и узнаете историю озера.
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Вдохновение застывшего Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в посёлок Сахюрта запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Из Сахюрты до Листвянки добираемся по озеру на собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.

Проживание. В Сахюрте — в гостинице «Фрегат» или на базе отдыха «Байкал-Дар» (2 ночи). В номере: кровати, ванная комната, отопление. В Листвянке — в гостинице «Крестовая Падь», «Усадьба Демидова» в зависимости от наличия мест (1 ночь). В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен. В Иркутске в отеле «Виктория» (1 ночь). В номере: кровати, ванная комната, шкаф, фен, умывальные принадлежности, TV. Размещение 2-3-местное. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Включены все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 3-й дни, обед в бурятской юрте в 4-й день, ужины с 1-го по 3-й дни.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень Черского

Встречаемся и едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете самостоятельно прогуляться и всё рассмотреть.

После отправляемся в посёлок Листвянка, слушая по пути о легендах Байкала и его истории. Разместимся в гостинице, познакомимся поближе и пойдём гулять по замёрзшему озеру. Насладимся блеском льда на зимнем солнце и разноцветными световыми бликами. После прогулки заглянем на рыбный рынок, где можно купить местные деликатесы.

В завершении дня поднимемся на камень Черского на подъёмнике, откуда вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая река Ангара.
Вечером поужинаем, пообщаемся и обменяемся впечатлениями.

Всего за день на авто проедем 70 км, пройдём пешком 5-10 км.

Музей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень ЧерскогоМузей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень ЧерскогоМузей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень ЧерскогоМузей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень ЧерскогоМузей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень Черского
2 день

На «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и Песчаная

Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами и зимними пейзажами Байкала. Доберёмся до посёлка Сахюрта, сделав по пути несколько остановок: в посёлке Большое Голоустное посмотрим на знаменитый пузырьковый лёд, образовавшийся благодаря застывшим пузырькам метана, и проведём традиционный ритуал — задобрим местных духов, чтобы дорога была удачной.

Посмотрим на мраморный утёс Саган-Заба (Белая Скала) — загадочное место западного побережья, на котором в 2-3 метрах от кромки воды уцелели наскальные рисунки. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут удивительные ходульные деревья.
Устроим пикник прямо на льду, а вечером разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнём.

Всего за день проедем 180 км, пройдём 5-10 км.

На «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и ПесчанаяНа «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и ПесчанаяНа «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и ПесчанаяНа «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и ПесчанаяНа «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и Песчаная
3 день

Малое Море, остров Ольхон и скала Шаманка

Сегодня отправимся на экскурсию по Малому Морю. Зимой здесь словно царство Снежной королевы: бесконечный синий лёд, пещеры и гроты с наледями необычных форм, огромные сосульки и причудливые узоры инея. Посетим самый крупный остров Байкала – Ольхон, заедем на таинственный мыс Кобылья Голова, легенды которого вам расскажет гид.

Загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления на острове Огой. Совершим прогулку на мыс Бурхан к скале Шаманка, визитной карточке региона, которую шаманы Бурятии и Якутии чтят как место для паломничества: по преданиям здесь обитает главный дух Байкала.
Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём. Желающие смогут посетить баню (за доплату).

Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 5-10 км.

Малое Море, остров Ольхон и скала ШаманкаМалое Море, остров Ольхон и скала ШаманкаМалое Море, остров Ольхон и скала ШаманкаМалое Море, остров Ольхон и скала ШаманкаМалое Море, остров Ольхон и скала Шаманка
4 день

Переезд в Иркутск, экскурсия по городу

После завтрака можно не спешить и прогуляться по зеркальному льду Байкала. Затем едем в Иркутск. По пути увидим памятники «Орёл» и «Бродяга» — герою знаменитой песни «По диким степям Забайкалья». Пообедаем и приедем в Иркутск, где разместимся в гостинице и отправимся на 1,5-часовую экскурсию по городу. Поужинать можно в ресторане отеля.

Всего за день проедем 260 км.

Переезд в Иркутск, экскурсия по городуПереезд в Иркутск, экскурсия по городуПереезд в Иркутск, экскурсия по городуПереезд в Иркутск, экскурсия по городу
5 день

Отъезд

Утром — самостоятельный трансфер в аэропорт Иркутска.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Встреча в аэропорту в 1-й день тура
  • Все переезды по программе
  • Переезд на «хивусе» - катере с воздушной подушкой (во 2-й день)
  • Проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах
  • Все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 3-й дни, ужины в 1-3-й дни
  • Все экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (от Москвы до Иркутска и обратно - от 24 000 руб.)
  • Трансфер в аэропорт в 5-й день
  • Обеды в 1-й, 4-й, 5-й дни, ужины в 4-й, 5-й дни
  • Доплата за одноместное размещение - 13 800 руб
  • Прокат коньков
  • Личные расходы: страховка, баня, сувениры и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT), 09:30. Вас встретят у выхода из аэропорта. В случае более раннего прибытия, вам необходимо будет подождать нас в зале ожидания. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска (самостоятельный трансфер). Аэропорт находится неподалёку от нашей гостиницы, можно добраться на такси ~ 300 руб. Выселение из гостиницы до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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