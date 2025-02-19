Вы полюбуетесь причудливыми сосульками в гротах и пещерах, узорами на бескрайнем катке, созданными природой.
Прокатитесь на шустром «хивусе», побываете в местах силы, загадаете желание у ступы Просветления на острове Огой и рассмотрите наскальные рисунки на утёсе Саган-Заба. Услышите легенды и узнаете историю озера.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в посёлок Сахюрта запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Из Сахюрты до Листвянки добираемся по озеру на собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.
Проживание. В Сахюрте — в гостинице «Фрегат» или на базе отдыха «Байкал-Дар» (2 ночи). В номере: кровати, ванная комната, отопление. В Листвянке — в гостинице «Крестовая Падь», «Усадьба Демидова» в зависимости от наличия мест (1 ночь). В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен. В Иркутске в отеле «Виктория» (1 ночь). В номере: кровати, ванная комната, шкаф, фен, умывальные принадлежности, TV. Размещение 2-3-местное. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. Включены все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 3-й дни, обед в бурятской юрте в 4-й день, ужины с 1-го по 3-й дни.
Программа тура по дням
Музей «Тальцы», переезд в Листвянку, первая прогулка по льду, камень Черского
Встречаемся и едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете самостоятельно прогуляться и всё рассмотреть.
После отправляемся в посёлок Листвянка, слушая по пути о легендах Байкала и его истории. Разместимся в гостинице, познакомимся поближе и пойдём гулять по замёрзшему озеру. Насладимся блеском льда на зимнем солнце и разноцветными световыми бликами. После прогулки заглянем на рыбный рынок, где можно купить местные деликатесы.
В завершении дня поднимемся на камень Черского на подъёмнике, откуда вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая река Ангара.
Вечером поужинаем, пообщаемся и обменяемся впечатлениями.
Всего за день на авто проедем 70 км, пройдём пешком 5-10 км.
На «хивусе» в Сахюрту, мыс Саган-Заба, бухты Бабушка и Песчаная
Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами и зимними пейзажами Байкала. Доберёмся до посёлка Сахюрта, сделав по пути несколько остановок: в посёлке Большое Голоустное посмотрим на знаменитый пузырьковый лёд, образовавшийся благодаря застывшим пузырькам метана, и проведём традиционный ритуал — задобрим местных духов, чтобы дорога была удачной.
Посмотрим на мраморный утёс Саган-Заба (Белая Скала) — загадочное место западного побережья, на котором в 2-3 метрах от кромки воды уцелели наскальные рисунки. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут удивительные ходульные деревья.
Устроим пикник прямо на льду, а вечером разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнём.
Всего за день проедем 180 км, пройдём 5-10 км.
Малое Море, остров Ольхон и скала Шаманка
Сегодня отправимся на экскурсию по Малому Морю. Зимой здесь словно царство Снежной королевы: бесконечный синий лёд, пещеры и гроты с наледями необычных форм, огромные сосульки и причудливые узоры инея. Посетим самый крупный остров Байкала – Ольхон, заедем на таинственный мыс Кобылья Голова, легенды которого вам расскажет гид.
Загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления на острове Огой. Совершим прогулку на мыс Бурхан к скале Шаманка, визитной карточке региона, которую шаманы Бурятии и Якутии чтят как место для паломничества: по преданиям здесь обитает главный дух Байкала.
Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём. Желающие смогут посетить баню (за доплату).
Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 5-10 км.
Переезд в Иркутск, экскурсия по городу
После завтрака можно не спешить и прогуляться по зеркальному льду Байкала. Затем едем в Иркутск. По пути увидим памятники «Орёл» и «Бродяга» — герою знаменитой песни «По диким степям Забайкалья». Пообедаем и приедем в Иркутск, где разместимся в гостинице и отправимся на 1,5-часовую экскурсию по городу. Поужинать можно в ресторане отеля.
Всего за день проедем 260 км.
Отъезд
Утром — самостоятельный трансфер в аэропорт Иркутска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|81 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Встреча в аэропорту в 1-й день тура
- Все переезды по программе
- Переезд на «хивусе» - катере с воздушной подушкой (во 2-й день)
- Проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах
- Все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 3-й дни, ужины в 1-3-й дни
- Все экскурсии по программе
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиабилеты (от Москвы до Иркутска и обратно - от 24 000 руб.)
- Трансфер в аэропорт в 5-й день
- Обеды в 1-й, 4-й, 5-й дни, ужины в 4-й, 5-й дни
- Доплата за одноместное размещение - 13 800 руб
- Прокат коньков
- Личные расходы: страховка, баня, сувениры и т. д