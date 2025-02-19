Встречаемся и едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете самостоятельно прогуляться и всё рассмотреть.

После отправляемся в посёлок Листвянка, слушая по пути о легендах Байкала и его истории. Разместимся в гостинице, познакомимся поближе и пойдём гулять по замёрзшему озеру. Насладимся блеском льда на зимнем солнце и разноцветными световыми бликами. После прогулки заглянем на рыбный рынок, где можно купить местные деликатесы.

В завершении дня поднимемся на камень Черского на подъёмнике, откуда вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая река Ангара.

Вечером поужинаем, пообщаемся и обменяемся впечатлениями.

Всего за день на авто проедем 70 км, пройдём пешком 5-10 км.