Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и Хобой (всё включено)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, полюбоваться льдом и отведать костровой ухи
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
91 500 ₽ за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька после морозных прогулок
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
28 янв в 08:30
25 фев в 08:30
49 500 ₽ за человека
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айс-флоатинг
Промчать по застывшему озеру на хивусе, подняться на Камень Черского и погрузиться в воды Байкала
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
73 000 ₽ за человека
Тажеранские степи и Байкал: автотур в мини-группе с прогулками и выездом из Иркутска
Рассмотреть причудливые скалы и петроглифы, полюбоваться местным морем и спуститься в пещеру
Начало: Иркутск, 9:00
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
32 700 ₽ за человека
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Начало: Иркутск, в аэропорту в 8:00-8:30, на ж/д вокзале в...
6 фев в 08:30
10 фев в 08:30
97 200 ₽ за человека
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски и ледяные гроты
Увидеть метановые пузырьки, попариться в бане с чаном под звёздами и встретиться с шаманом
Начало: Иркутск. В аэропорту в 8:00-8:30, напротив пункта ...
12 фев в 08:30
25 фев в 08:30
125 700 ₽ за человека
На Байкал на Рождество: Иркутск, Ольхон, Листвянка
Осмотреть главные достопримечательности, заглянуть в ледяные гроты и покататься по озеру на хивусе
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30 (у выдачи ба...
2 янв в 08:30
88 000 ₽ за человека
Волшебная пора на Байкале: рождественский тур по Ольхону, Иркутску и окрестностям
Погрузиться в бурятскую культуру, осмотреть главные мысы острова и погулять по Сибирскому Парижу
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. В 10:00 на железнодорожно...
4 янв в 09:00
47 500 ₽ за человека
Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомен...
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
55 500 ₽ за человека
Хрустальная сокровищница Байкала: тур «всё включено» по главным местам Ольхона в мини-группе
Насладиться фольклорным шоу, попробовать блюда бурятской кухни, увидеть мыс Хобой и скалу Шаманка
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
10 фев в 09:00
24 фев в 09:00
140 900 ₽ за человека
