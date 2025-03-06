Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками

Увидеть уникальные формы льда, заглянуть в «хрустальные» гроты и загадать желания в местах силы
Отправляемся на крупнейший и самый знаменитый остров Байкала.

Будем знакомиться с его достопримечательностями, балдеть от узоров на льду застывшего озера и кататься по нему на уазиках, хивусе и коньках.

Побываем у буддийской
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ступы и у священной скалы Шаманки, посмотрим на мысы Хобой и Три брата, Дракон и Кобылья Голова. А ещё вас ждёт уха, сваренная прямо на льду, и местный обряд, который поможет воплотить желания.

Вас также ждут согревающее купание в чане и баньке и практики с метафорическими картами и арт-терапией.

Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
Ближайшие даты:
6
мар
Время начала: 11:30

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 2 ночи на Ольхоне в коттедже: в нём 3 спальни, размещение по 2-3 человека, одна душевая и 2 туалета + большая кухня-гостиная.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1-го дня), обед-пикник на открытом воздухе во 2-й и 3-й дни тура. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Хивус (судно на воздушной подушке), УАЗы, комфортный микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Листвянку, прогулка и релакс

Встречаемся и едем к берегу Байкала — в Листвянку (в пути около часа). По приезде заселимся в уютный коттедж и отправимся на прогулку — пройдёмся по набережной, где можно покататься на квадроциклах или в упряжке с хаски, купить копчёного омуля и сувениры, и поднимемся на смотровую камня Черского, откуда открывается чарующий вид на исток Ангары.

Вечером расслабимся и погреемся в банном чане, а затем соберёмся в кругу, чтобы познакомиться друг с другом поближе. Спать в номерах из сибирского кедра вы сегодня будете крепко.

Встреча, переезд в Листвянку, прогулка и релаксВстреча, переезд в Листвянку, прогулка и релаксВстреча, переезд в Листвянку, прогулка и релаксВстреча, переезд в Листвянку, прогулка и релаксВстреча, переезд в Листвянку, прогулка и релакс
2 день

На хивусах через весь Байкал

Сегодня на необычном транспорте — катере на воздушной подушке — мы проедем от Листвянки до острова Ольхон, пересечем около 370 км льда! По пути сделаем несколько остановок, в том числе в селе Большое Голоустное увидим тот самый знаменитый лёд с пузырьками!

Также мы покатаемся на коньках и весь день будем исследовать лёд Байкала и делать потрясающие фотографии и видео. По прибытии на Ольхон разместимся в уютном доме и устроим вечерние посиделки.

На хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь БайкалНа хивусах через весь Байкал
3 день

На север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льду

Начнём день с подсказок от метафорических карт. А затем отправимся исследовать север острова на уазиках-«буханках». Вы увидите знаменитый мыс Хобой, которому приписывают священную силу. Отсюда же полюбуемся захватывающим видом на открытый Байкал.

После прогулки вас ждёт обед-пикник с ухой из омуля, которую приготовит нам местный гид прямо на льду.
Подкрепившись, прогуляемся ещё немного: остановимся около мыса Три брата и пройдёмся по зеркальной поверхности озера. А ещё вы попробуете «поцелуй Байкала».

Вечером хорошенько погреемся в баньке, выпьем ароматного чая из байкальских трав и выполним практику по поиску предназначения и призвания.

На север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льдуНа север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льду
4 день

Юг Ольхона, возвращение в Иркустк

Утром проведём арт-терапию — нарисуем картинки с полюбившимися местами на Байкале. Затем, снова на «буханке», отправимся исследовать южную часть Ольхона. Доедем до буддийской Ступы просветления и проведём местный ритуал. По поверьям, это помогает избавиться от негатива и невзгод, наполниться силой и воплотить желания.

После посмотрим на мысы Дракон, Кобылья Голова и Шибеты. Обязательно выйдем на лёд, чтобы заглянуть в царство гротов и ледяных пещер. Вас ждут торосы, сокуи, наплески — уникальные виды байкальского льда.
В середине дня устроим ещё один пикник с ухой из омуля, сваренной при нас на костре.

Во второй половине дня выдвигаемся в обратный путь в сторону Иркутска. Вечером соберёмся за прощальным ужином в одном из лучших ресторанов города.

Юг Ольхона, возвращение в ИркусткЮг Ольхона, возвращение в ИркусткЮг Ольхона, возвращение в ИркусткЮг Ольхона, возвращение в ИркусткЮг Ольхона, возвращение в Иркустк
5 день

Отъезд

Обратный вылет возможен утром или во второй половине дня.
Если вы улетаете во второй половине дня, мы успеем прогуляться по 130 кварталу, заглянуть на рынок и купить сувениры.

ОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (кроме 1-го дня) и обед-пикник во 2-й и 3-й дни тура
  • Трансфер из аэропорта в Листвянку
  • Сопровождение местными гидами-водителями
  • Трансферы по всему маршруту
  • Ледовый переход Листвянка - Хужир на хивусе
  • Катание на коньках
  • Посещение бани и банного чана
  • Входные билеты в нацпарки, экскурсии
  • Сопровождение организатором тура
  • Вечерние практики
  • Арт-терапия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно (подойдут билеты с прилётом до 09:00 по местному времени и с вылетом в любое время)
  • Питание вне программы
  • Катание на коньках, хаски или квадроцикле в Листвянке
  • Страховка
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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