Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 2 ночи на Ольхоне в коттедже: в нём 3 спальни, размещение по 2-3 человека, одна душевая и 2 туалета + большая кухня-гостиная.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1-го дня), обед-пикник на открытом воздухе во 2-й и 3-й дни тура. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Хивус (судно на воздушной подушке), УАЗы, комфортный микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.