Будем знакомиться с его достопримечательностями, балдеть от узоров на льду застывшего озера и кататься по нему на уазиках, хивусе и коньках.
Побываем у буддийской
мар
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. 2 ночи на Ольхоне в коттедже: в нём 3 спальни, размещение по 2-3 человека, одна душевая и 2 туалета + большая кухня-гостиная.
Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1-го дня), обед-пикник на открытом воздухе во 2-й и 3-й дни тура. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Хивус (судно на воздушной подушке), УАЗы, комфортный микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Листвянку, прогулка и релакс
Встречаемся и едем к берегу Байкала — в Листвянку (в пути около часа). По приезде заселимся в уютный коттедж и отправимся на прогулку — пройдёмся по набережной, где можно покататься на квадроциклах или в упряжке с хаски, купить копчёного омуля и сувениры, и поднимемся на смотровую камня Черского, откуда открывается чарующий вид на исток Ангары.
Вечером расслабимся и погреемся в банном чане, а затем соберёмся в кругу, чтобы познакомиться друг с другом поближе. Спать в номерах из сибирского кедра вы сегодня будете крепко.
На хивусах через весь Байкал
Сегодня на необычном транспорте — катере на воздушной подушке — мы проедем от Листвянки до острова Ольхон, пересечем около 370 км льда! По пути сделаем несколько остановок, в том числе в селе Большое Голоустное увидим тот самый знаменитый лёд с пузырьками!
Также мы покатаемся на коньках и весь день будем исследовать лёд Байкала и делать потрясающие фотографии и видео. По прибытии на Ольхон разместимся в уютном доме и устроим вечерние посиделки.
На север Ольхона: мысы Хобой и Три брата, уха на льду
Начнём день с подсказок от метафорических карт. А затем отправимся исследовать север острова на уазиках-«буханках». Вы увидите знаменитый мыс Хобой, которому приписывают священную силу. Отсюда же полюбуемся захватывающим видом на открытый Байкал.
После прогулки вас ждёт обед-пикник с ухой из омуля, которую приготовит нам местный гид прямо на льду.
Подкрепившись, прогуляемся ещё немного: остановимся около мыса Три брата и пройдёмся по зеркальной поверхности озера. А ещё вы попробуете «поцелуй Байкала».
Вечером хорошенько погреемся в баньке, выпьем ароматного чая из байкальских трав и выполним практику по поиску предназначения и призвания.
Юг Ольхона, возвращение в Иркустк
Утром проведём арт-терапию — нарисуем картинки с полюбившимися местами на Байкале. Затем, снова на «буханке», отправимся исследовать южную часть Ольхона. Доедем до буддийской Ступы просветления и проведём местный ритуал. По поверьям, это помогает избавиться от негатива и невзгод, наполниться силой и воплотить желания.
После посмотрим на мысы Дракон, Кобылья Голова и Шибеты. Обязательно выйдем на лёд, чтобы заглянуть в царство гротов и ледяных пещер. Вас ждут торосы, сокуи, наплески — уникальные виды байкальского льда.
В середине дня устроим ещё один пикник с ухой из омуля, сваренной при нас на костре.
Во второй половине дня выдвигаемся в обратный путь в сторону Иркутска. Вечером соберёмся за прощальным ужином в одном из лучших ресторанов города.
Отъезд
Обратный вылет возможен утром или во второй половине дня.
Если вы улетаете во второй половине дня, мы успеем прогуляться по 130 кварталу, заглянуть на рынок и купить сувениры.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки (кроме 1-го дня) и обед-пикник во 2-й и 3-й дни тура
- Трансфер из аэропорта в Листвянку
- Сопровождение местными гидами-водителями
- Трансферы по всему маршруту
- Ледовый переход Листвянка - Хужир на хивусе
- Катание на коньках
- Посещение бани и банного чана
- Входные билеты в нацпарки, экскурсии
- Сопровождение организатором тура
- Вечерние практики
- Арт-терапия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно (подойдут билеты с прилётом до 09:00 по местному времени и с вылетом в любое время)
- Питание вне программы
- Катание на коньках, хаски или квадроцикле в Листвянке
- Страховка
- Сувениры