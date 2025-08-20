Мои заказы

Экологические – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Экологические» в Иркутске, цены от 33 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Пешая
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 08:00
50 000 ₽ за человека
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
На поезде
4 дня
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
20 фев в 08:00
33 500 ₽ за человека
Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
5 дней
Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
Увидеть уникальные формы льда, заглянуть в «хрустальные» гроты и загадать желания в местах силы
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:00
4 мар в 09:30
95 000 ₽ за человека
Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
На машине
3 дня
Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Прокатиться на лодке по реке Снежной, дойти до первозданного Соболиного озера, полюбоваться Байкалом
Начало: Иркутск, 9:00
29 авг в 09:00
36 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экологические»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
  2. Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
  3. Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
  4. Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Озеро Байкал
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экологические" можно забронировать 4 тура от 33 500 до 95 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Экологические», цены от 33500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь