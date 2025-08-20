Мои заказы

Фитнес-туры – туры в Иркутске

Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Пешая
8 дней
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 08:00
50 000 ₽ за человека
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
На поезде
4 дня
Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
20 фев в 08:00
33 500 ₽ за человека
Девичник на Байкале с катанием на коньках, банькой и арт-практиками
5 дней
Увидеть уникальные формы льда, заглянуть в «хрустальные» гроты и загадать желания в местах силы
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:00
4 мар в 09:30
95 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Фитнес-туры" можно забронировать 3 тура от 33 500 до 95 000.
