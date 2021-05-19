Полезная информация об Истре
Что нужно знать об Истре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Истре
00:0629
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Истра
|По-английски
|Istra
|Население города
|33 390 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|175 м. от уровня моря
Где находится Истра на карте
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