Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле. Вы проедете 30 км и увидите более 40 различных памятников и мест города, в которых воплощено его прошлое и настоящее.

Немного о городе

Иваново – крупный российский город, который входит в Золотое кольцо России. Располагается в междуречье двух крупных рек – Клязьмы и Волги. Интересно, что город имеет несколько имен в народе, например, его называют Городом невест, текстильной столицей России, Ситцевым краем и др. Впервые Иваново был упомянут в XVI веке, а основан в 1871 году, когда объединились село Иваново и Вознесенский посад. Сегодня это яркий город со своей любопытной историей и архитектурными постройками конца XIX-XX вв., среди которых есть построенные в стиле конструктивизма и модерн. В частности, в рамках экскурсии вы увидите знаменитый дом-корабль – жилой дом, образец конструктивизма, построенный в 1930-х гг., который привлекает туристов своим неординарным видом.