Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле

5
1 отзыв
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле.

Вы проедете 30 км и увидите более 40 различных памятников и мест города, в которых воплощено его прошлое и настоящее.
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново

Что вы увидите 🤩

  • Дом-корабль
  • Фабрики
  • Дома фабрикантов
  • Парки
  • Музеи и т. д.
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле. Вы проедете 30 км и увидите более 40 различных памятников и мест города, в которых воплощено его прошлое и настоящее.

Немного о городе

Иваново – крупный российский город, который входит в Золотое кольцо России. Располагается в междуречье двух крупных рек – Клязьмы и Волги. Интересно, что город имеет несколько имен в народе, например, его называют Городом невест, текстильной столицей России, Ситцевым краем и др. Впервые Иваново был упомянут в XVI веке, а основан в 1871 году, когда объединились село Иваново и Вознесенский посад. Сегодня это яркий город со своей любопытной историей и архитектурными постройками конца XIX-XX вв., среди которых есть построенные в стиле конструктивизма и модерн. В частности, в рамках экскурсии вы увидите знаменитый дом-корабль – жилой дом, образец конструктивизма, построенный в 1930-х гг., который привлекает туристов своим неординарным видом.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорт.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Александр К.
Александр К.
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