Иваново не зря называют самым необычным городом Золотого кольца.
Здесь соседствуют купеческое прошлое, авангардная архитектура, революционная история и легенды о знаменитых ивановских невестах.
На прогулке вы узнаете, как небольшое село превратилось в крупнейший текстильный центр страны, увидите уникальные дома-метафоры и откроете для себя город, который до сих пор хранит следы ушедшей эпохи.
Здесь соседствуют купеческое прошлое, авангардная архитектура, революционная история и легенды о знаменитых ивановских невестах.
На прогулке вы узнаете, как небольшое село превратилось в крупнейший текстильный центр страны, увидите уникальные дома-метафоры и откроете для себя город, который до сих пор хранит следы ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
Железнодорожный вокзал Иванова — один из ярких памятников советского конструктивизма.
Дома-метафоры — знаменитые дом-птица, дом-корабль и дом-пуля, ставшие символами архитектурного авангарда.
Музей Бурылина (осмотр снаружи, посещение по желанию и при наличии времени).
Щудровская палатка — старейшее гражданское здание Иванова и один из главных исторических символов города.
Во время прогулки вас ждут интересные факты, редкие исторические детали и неожиданные сюжеты из жизни города. Мы пройдём по старинным улицам, поговорим о местных традициях и попробуем понять, каким был и каким остаётся Иваново сегодня.
Вы узнаете:
- как скромное село Иваново превратилось в один из крупнейших промышленных центров России и получило статус города Иваново-Вознесенска
- почему железнодорожное сообщение стало предметом особой гордости горожан и как появилась легенда о безупречной пунктуальности местных поездов
- что скрывают необычные дома-метафоры и почему именно Иваново стало одной из столиц советского архитектурного авангарда
- откуда возник образ ивановских невест и почему он стал известен далеко за пределами региона
- как судьба города связана с графами Шереметевыми, Фёдором Достоевским и знаменитым модельером Вячеславом Зайцевым
- почему Иваново называют самым советским городом России и какую роль он играет в жизни страны сегодня
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина. Я гид с 20 летним стажем. Люблю и ценю свою малую Родину. Иваново, Плёс, Шуя, Палех, Кинешма - я познакомлю Вас с этими чудесными уголками, где живет русская душа. Приезжайте к нам в гости, будет интересно!
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