Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте

Наша поездка начнется с посещения площади Революции

Наша поездка начнется с посещения площади Революции.

В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д.

Рябичева, посвященный борцам революции 1905 года.

В ходе экскурсии мы посетим Щудровскую палатку — символ Иваново и самое старое кирпичное здание в городе.

Небольшой домик постройки XVII века считается уникальным, поскольку является единственным примером допетровской гражданской постройки.
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Революции
  • Монумент борцам Революции
  • Щудровская палатка
  • Площадь Пушкина
  • Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина
  • Музей первого совета
  • Барочный дом Зубкова
  • Усадьба Полушина
  • Особняк Бурылиных
  • Свято-Введенский монастырь

Об экскурсии

Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам революции 1905 года. В ходе экскурсии мы посетим Щудровскую палатку — символ Иваново и самое старое кирпичное здание в городе. Небольшой домик постройки XVII века считается уникальным, поскольку является единственным примером допетровской гражданской постройки.
Проезжая по улицам города, вы увидите немало старинных особняков, хорошо сохранившихся с XVII-XIX столетий. В их числе — барочный дом Зубкова, усадьба Полушина, особняк Бурылиных, построенный в стиле «модерн». Поклонники храмовой архитектуры смогут полюбоваться Свято-Введенским монастырем, в стенах которого покоятся мощи российских новомучеников.
Далеко не все знают, что Иваново — это не только сердце русского текстиля, но и средоточие ярких памятников советского градостроительного зодчества. На его улицах можно увидеть такие причудливые строения, как дом-корабль, дом-подкову и даже дом-птицу, на одном из «крыльев» которого размещается обсерватория.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно, по договоренности

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