Экскурсия по Иваново предлагает погружение в историю и архитектуру города. Начав с площади Революции, где возвышается монумент работы Д. Рябичева, путешественники смогут посетить Щудровскую палатку - старейшее кирпичное здание города.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🕍 Исторические здания XVII-XIX веков
- 🚗 Комфортное путешествие на собственном транспорте
- 🕌 Посещение Свято-Введенского монастыря
- 🌟 Оригинальные советские постройки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Иваново - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город особенно красив, а архитектурные памятники впечатляют своей величественностью. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Щудровская палатка
- Дом Зубкова
- Усадьба Полушина
- Особняк Бурылиных
- Свято-Введенский монастырь
- Дом-корабль
- Дом-подкова
- Дом-птица
Описание экскурсииОб экскурсии Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам революции 1905 года. В ходе экскурсии мы посетим Щудровскую палатку — символ Иваново и самое старое кирпичное здание в городе. Небольшой домик постройки XVII века считается уникальным, поскольку является единственным примером допетровской гражданской постройки. Проезжая по улицам города, вы увидите немало старинных особняков, хорошо сохранившихся с XVII-XIX столетий. В их числе — барочный дом Зубкова, усадьба Полушина, особняк Бурылиных, построенный в стиле «модерн». Поклонники храмовой архитектуры смогут полюбоваться Свято-Введенским монастырем, в стенах которого покоятся мощи российских новомучеников. Далеко не все знают, что Иваново — это не только сердце русского текстиля, но и средоточие ярких памятников советского градостроительного зодчества. На его улицах можно увидеть такие причудливые строения, как дом-корабль, дом-подкову и даже дом-птицу, на одном из «крыльев» которого размещается обсерватория. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Революции
- Монумент борцам Революции
- Щудровская палатка
- Площадь Пушкина
- Ивановский историко-краеведческий музей ИМ.Д.Г. Бурылина
- Музей первого совета
- Барочный дом Зубкова
- Усадьба Полушина
- Особняк Бурылиных
- Свято-Введенский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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