Об экскурсии

Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам революции 1905 года. В ходе экскурсии мы посетим Щудровскую палатку — символ Иваново и самое старое кирпичное здание в городе. Небольшой домик постройки XVII века считается уникальным, поскольку является единственным примером допетровской гражданской постройки.

Проезжая по улицам города, вы увидите немало старинных особняков, хорошо сохранившихся с XVII-XIX столетий. В их числе — барочный дом Зубкова, усадьба Полушина, особняк Бурылиных, построенный в стиле «модерн». Поклонники храмовой архитектуры смогут полюбоваться Свято-Введенским монастырем, в стенах которого покоятся мощи российских новомучеников.

Далеко не все знают, что Иваново — это не только сердце русского текстиля, но и средоточие ярких памятников советского градостроительного зодчества. На его улицах можно увидеть такие причудливые строения, как дом-корабль, дом-подкову и даже дом-птицу, на одном из «крыльев» которого размещается обсерватория.