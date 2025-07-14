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Экскурсия по Иваново на транспорте туриста

Погрузитесь в историю Иваново, посетив знаковые места: площадь Революции, Щудровскую палатку и другие уникальные памятники архитектуры
Экскурсия по Иваново предлагает погружение в историю и архитектуру города. Начав с площади Революции, где возвышается монумент работы Д. Рябичева, путешественники смогут посетить Щудровскую палатку - старейшее кирпичное здание города.
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Поездка по улицам откроет виды на старинные особняки, такие как дом Зубкова и усадьба Полушина.

Архитектурные шедевры советского времени, включая дом-корабль и дом-подкову, также станут частью маршрута. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и глубокое понимание истории Иваново

4.2
5 оценок

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🕍 Исторические здания XVII-XIX веков
  • 🚗 Комфортное путешествие на собственном транспорте
  • 🕌 Посещение Свято-Введенского монастыря
  • 🌟 Оригинальные советские постройки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Иваново - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город особенно красив, а архитектурные памятники впечатляют своей величественностью. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Щудровская палатка
  • Дом Зубкова
  • Усадьба Полушина
  • Особняк Бурылиных
  • Свято-Введенский монастырь
  • Дом-корабль
  • Дом-подкова
  • Дом-птица

Описание экскурсии

Об экскурсии Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам революции 1905 года. В ходе экскурсии мы посетим Щудровскую палатку — символ Иваново и самое старое кирпичное здание в городе. Небольшой домик постройки XVII века считается уникальным, поскольку является единственным примером допетровской гражданской постройки. Проезжая по улицам города, вы увидите немало старинных особняков, хорошо сохранившихся с XVII-XIX столетий. В их числе — барочный дом Зубкова, усадьба Полушина, особняк Бурылиных, построенный в стиле «модерн». Поклонники храмовой архитектуры смогут полюбоваться Свято-Введенским монастырем, в стенах которого покоятся мощи российских новомучеников. Далеко не все знают, что Иваново — это не только сердце русского текстиля, но и средоточие ярких памятников советского градостроительного зодчества. На его улицах можно увидеть такие причудливые строения, как дом-корабль, дом-подкову и даже дом-птицу, на одном из «крыльев» которого размещается обсерватория. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Революции
  • Монумент борцам Революции
  • Щудровская палатка
  • Площадь Пушкина
  • Ивановский историко-краеведческий музей ИМ.Д.Г. Бурылина
  • Музей первого совета
  • Барочный дом Зубкова
  • Усадьба Полушина
  • Особняк Бурылиных
  • Свято-Введенский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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