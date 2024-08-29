Плёс - это не только пейзажи Левитана и голос Шаляпина.
Это место силы для каждого: городок оставляет след в памяти звоном колоколов, плеском речной волны и умиротворяющим духом русской глубинки.
Прогулка по
Это место силы для каждого: городок оставляет след в памяти звоном колоколов, плеском речной волны и умиротворяющим духом русской глубинки.
Прогулка по
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Дорога до Плёса
Мы поедем в городок по древним костромским землям, и по пути я расскажу о прошлом и настоящем Середы (ныне Фурманов) и Большого Яковлевского (ныне Приволжск), а также о людях, чьи судьбы связаны с этим краем. Вы узнаете, какой город называют серебряной столицей Ивановской области.
Живописная глубинка
Плёс — город небольшой, но с богатой историей. Я подробно освещу её ключевые вехи и путь Плёса от города-крепости на Волге до модного места для дачного отдыха, а затем — до столицы туризма Ивановской области.
Вас будут ждать основные достопримечательности:
- Троицкая слобода — главные ворота Плёса
- Соборная гора — исторический, административный и духовный центр
- Памятник основателю Плёса — Василию I
- Успенский собор — древнейший в Плёсе
- Спуск по плёсской каменке
- Торговая площадь и её доминанта — Воскресенский собор
- Набережная — средоточие провинциального классицизма 18–19 веков
- Памятник плёсскому дачнику Фёдору Шаляпину
- Любимые места Исаака Левитана, который провёл в городе не одно лето и написал в нём самые знаменитые картины, включая «Над вечным покоем»
Вы узнаете:
- Как Плёс стал важнейшей крепостью средневековой Руси
- Как превратился в речной порт, а затем — в захолустье
- Как Плёс открыл миру Левитана, а Левитан открыл миру Плёс
- Почему сегодня Плёс — самый дорогой город области
- Где попробовать плёсский рыбный угол, купить модные льняные наряды и сделать лучшие фото
При желании (и в сезон — с апреля по октябрь) вы можете прокатиться по Волге на кораблике. А также пообедать в одном из ресторанов на живописной набережной.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте — в нём должно быть место для гида. Расстояние от Иванова до Плёса — 70 км
- Экскурсия по Плёсу пешеходная, автомобили в город не пускают. Стоимость стоянки 350–400 ₽
- Прогулку на кораблике по Волге лучше заказать через меня заранее — 500 ₽. за чел.
- На месте я могу порекомендовать несколько ресторанов для обеда. Но если вы захотите в какой-то конкретный, лучше забронируйте его заранее самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 865 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своегоЗадать вопрос
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