Из Иванова в Плёс на вашем авто

Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Плёс - это не только пейзажи Левитана и голос Шаляпина.

Это место силы для каждого: городок оставляет след в памяти звоном колоколов, плеском речной волны и умиротворяющим духом русской глубинки.

Прогулка по
читать дальше

территории бывшей плёсской крепости, виды с Соборной горы и набережная - всё это ждёт вас. Узнайте о людях, влюблённых в Плёс, и пройдитесь тропами его главного живописца. Прогулка на кораблике по Волге и обед в ресторане на набережной добавят ярких впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на вашем авто
  • 🌿 Живописные виды и исторические места
  • 🖼️ Пейзажи Левитана и голос Шаляпина
  • 📜 Интересные рассказы о прошлом и настоящем
  • 🍽️ Возможность обеда в ресторане на набережной
    • Из Иванова в Плёс на вашем авто
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    Из Иванова в Плёс на вашем авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Троицкая слобода
  • Соборная гора
  • Памятник Василию I
  • Успенский собор
  • Спуск по плёсской каменке
  • Торговая площадь
  • Воскресенский собор
  • Набережная
  • Памятник Фёдору Шаляпину

    • Описание экскурсии

    Дорога до Плёса

    Мы поедем в городок по древним костромским землям, и по пути я расскажу о прошлом и настоящем Середы (ныне Фурманов) и Большого Яковлевского (ныне Приволжск), а также о людях, чьи судьбы связаны с этим краем. Вы узнаете, какой город называют серебряной столицей Ивановской области.

    Живописная глубинка

    Плёс — город небольшой, но с богатой историей. Я подробно освещу её ключевые вехи и путь Плёса от города-крепости на Волге до модного места для дачного отдыха, а затем — до столицы туризма Ивановской области.

    Вас будут ждать основные достопримечательности:

    • Троицкая слобода — главные ворота Плёса
    • Соборная гора — исторический, административный и духовный центр
    • Памятник основателю Плёса — Василию I
    • Успенский собор — древнейший в Плёсе
    • Спуск по плёсской каменке
    • Торговая площадь и её доминанта — Воскресенский собор
    • Набережная — средоточие провинциального классицизма 18–19 веков
    • Памятник плёсскому дачнику Фёдору Шаляпину
    • Любимые места Исаака Левитана, который провёл в городе не одно лето и написал в нём самые знаменитые картины, включая «Над вечным покоем»

    Вы узнаете:

    • Как Плёс стал важнейшей крепостью средневековой Руси
    • Как превратился в речной порт, а затем — в захолустье
    • Как Плёс открыл миру Левитана, а Левитан открыл миру Плёс
    • Почему сегодня Плёс — самый дорогой город области
    • Где попробовать плёсский рыбный угол, купить модные льняные наряды и сделать лучшие фото

    При желании (и в сезон — с апреля по октябрь) вы можете прокатиться по Волге на кораблике. А также пообедать в одном из ресторанов на живописной набережной.

    Организационные детали

    • Экскурсия проводится на вашем транспорте — в нём должно быть место для гида. Расстояние от Иванова до Плёса — 70 км
    • Экскурсия по Плёсу пешеходная, автомобили в город не пускают. Стоимость стоянки 350–400 ₽
    • Прогулку на кораблике по Волге лучше заказать через меня заранее — 500 ₽. за чел.
    • На месте я могу порекомендовать несколько ресторанов для обеда. Но если вы захотите в какой-то конкретный, лучше забронируйте его заранее самостоятельно

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Иваново

    Похожие экскурсии из Иваново

    Знакомьтесь, Иваново
    Пешая
    128 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
    Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
    Начало: Площадь Революции, д. 4
    Сегодня в 10:00
    Завтра в 10:00
    3 500 за всё до 4 чел.
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    На машине
    301 отзыв
    2 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Лучший выбор
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
    Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
    Завтра в 08:00
    31 авг в 08:00
    3 400 за всё до 4 чел.
    Иваново: мифы и реальность
    Пешая
    87 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
    Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
    Начало: Около Щудровской палатки
    Сегодня в 11:00
    Завтра в 09:00
    3 500 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Иваново
    ХорошоТам