🚗 Удобное путешествие на вашем авто 🌿 Живописные виды и исторические места 🖼️ Пейзажи Левитана и голос Шаляпина 📜 Интересные рассказы о прошлом и настоящем 🍽️ Возможность обеда в ресторане на набережной

Плёс - это не только пейзажи Левитана и голос Шаляпина.Это место силы для каждого: городок оставляет след в памяти звоном колоколов, плеском речной волны и умиротворяющим духом русской глубинки.Прогулка по

территории бывшей плёсской крепости, виды с Соборной горы и набережная - всё это ждёт вас. Узнайте о людях, влюблённых в Плёс, и пройдитесь тропами его главного живописца. Прогулка на кораблике по Волге и обед в ресторане на набережной добавят ярких впечатлений

Описание экскурсии

Дорога до Плёса

Мы поедем в городок по древним костромским землям, и по пути я расскажу о прошлом и настоящем Середы (ныне Фурманов) и Большого Яковлевского (ныне Приволжск), а также о людях, чьи судьбы связаны с этим краем. Вы узнаете, какой город называют серебряной столицей Ивановской области.

Живописная глубинка

Плёс — город небольшой, но с богатой историей. Я подробно освещу её ключевые вехи и путь Плёса от города-крепости на Волге до модного места для дачного отдыха, а затем — до столицы туризма Ивановской области.

Вас будут ждать основные достопримечательности:

Троицкая слобода — главные ворота Плёса

Соборная гора — исторический, административный и духовный центр

Памятник основателю Плёса — Василию I

Успенский собор — древнейший в Плёсе

Спуск по плёсской каменке

Торговая площадь и её доминанта — Воскресенский собор

Набережная — средоточие провинциального классицизма 18–19 веков

Памятник плёсскому дачнику Фёдору Шаляпину

Любимые места Исаака Левитана, который провёл в городе не одно лето и написал в нём самые знаменитые картины, включая «Над вечным покоем»

Вы узнаете:

Как Плёс стал важнейшей крепостью средневековой Руси

Как превратился в речной порт, а затем — в захолустье

Как Плёс открыл миру Левитана, а Левитан открыл миру Плёс

Почему сегодня Плёс — самый дорогой город области

Где попробовать плёсский рыбный угол, купить модные льняные наряды и сделать лучшие фото

При желании (и в сезон — с апреля по октябрь) вы можете прокатиться по Волге на кораблике. А также пообедать в одном из ресторанов на живописной набережной.

Организационные детали