1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
«Помимо главных достопримечательностей, вы увидите интересные здания дома Совета, гостиницы «Центральная», банка России и Химико-технологического университета, спроектированные основоположниками стиля «советский конструктивизм»»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
«Знакомство с «брендами» Иванова»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
«Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
«Вы увидите его главные достопримечательности: старинные особняки, фабрики, конструктивистские здания и православные храмы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
«За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся в увлекательную историю города и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из крупнейших фабричных центров России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
- ССергей27 мая 2024Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
- ЕЕкатерина25 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
- ЛЛидия18 мая 2024Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
- ЕЕвгения17 мая 2024100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
- ККристина12 мая 2024Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
- ИИрина11 мая 2024Были с мужем на экскурсии по г Иваново ноябре 2023 г. Вера очень интересно, с огромным энтузиазмом и глубокими знаниями
- ККонстантин11 мая 20242 часа экскурсии пролетели как 10 минут. Мария завладела нашим вниманием и не отпускала его до конца экскурсии. Очень понравился материал. Услышал все то, что хотел услышать. Рекомендую всем пройти данную экскурсию.
- ЕЕлена10 мая 2024Мы были на экскурсии 9 мая. Вера подаёт материал очень интересно, а её знания просто безграничны. Человек любит свой город
- ЕЕкатерина8 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Марией по городу Иваново. Знакомство с городом состоялось, было интересно и познавательно. Без экскурсии было бы
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