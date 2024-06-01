Обзорные и познавательные экскурсии Иваново

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Иваново, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
«Помимо главных достопримечательностей, вы увидите интересные здания дома Совета, гостиницы «Центральная», банка России и Химико-технологического университета, спроектированные основоположниками стиля «советский конструктивизм»»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
«Знакомство с «брендами» Иванова»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
«Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
«Вы увидите его главные достопримечательности: старинные особняки, фабрики, конструктивистские здания и православные храмы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
«За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся в увлекательную историю города и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из крупнейших фабричных центров России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
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    и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами.

    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
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    отклонялся от темы экскурсии, давал развёрнутые ответы на вопросы. Оказалось г. Иваново очень интересный, со своей специфический историей. После экскурсии самостоятельно посетили музей ситца (для закрепления эффекта). Александра рекомендую.

  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
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    услышали. Экскурсия подойдёт любому возрасту, потому что текст не сухой, а очень жизненный, интересный и насыщенный! Огромное спасибо Вере за прекрасно проведённое время!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Были с мужем на экскурсии по г Иваново ноябре 2023 г. Вера очень интересно, с огромным энтузиазмом и глубокими знаниями
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    познакомила нас с городом. Мы получили много интересной и новой для нас информации и о истории города, его основании и создании,и о архитектуре, и о событиях, происходивших в разное время. Остались под большим впечатлением. Огромное спасибо Вам Вера за экскурсию!!! Будем рекомендовать друзьям однозначно!

    Были с мужем на экскурсии по г Иваново ноябре 2023 г. Вера очень интересно, с огромнымБыли с мужем на экскурсии по г Иваново ноябре 2023 г. Вера очень интересно, с огромным
  • К
    Константин
    11 мая 2024
    Иваново: мифы и реальность
    2 часа экскурсии пролетели как 10 минут. Мария завладела нашим вниманием и не отпускала его до конца экскурсии. Очень понравился материал. Услышал все то, что хотел услышать. Рекомендую всем пройти данную экскурсию.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Мы были на экскурсии 9 мая. Вера подаёт материал очень интересно, а её знания просто безграничны. Человек любит свой город
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    и передаёт эту любовь другим. Два часа пролетели на одном дыхании и даже когда время экскурсии закончилось, мы ни как не могли расстаться.

  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Очень понравилась экскурсия с Марией по городу Иваново. Знакомство с городом состоялось, было интересно и познавательно. Без экскурсии было бы
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    сложно запомнить этот город, казалось, что ничего особенного в нем нет. И только благодаря разнообразной и хорошо скомпонованной в 2х часовой рассказ Марии остались самые положительные впечатления о городе. Рекомендую посетить город с этой экскурсией.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Обзорные»

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  1. Знакомьтесь, Иваново
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  3. Иваново: мифы и реальность
  4. Добро пожаловать в Иваново
  5. Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 6 499. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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