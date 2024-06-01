А Анна Иваново: мифы и реальность Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!

С Сергей Знакомьтесь, Иваново читать дальше и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами. Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4

Е Екатерина Добро пожаловать в Иваново Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!

Л Лидия Знакомьтесь, Иваново Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!

Е Евгения Знакомьтесь, Иваново читать дальше отклонялся от темы экскурсии, давал развёрнутые ответы на вопросы. Оказалось г. Иваново очень интересный, со своей специфический историей. После экскурсии самостоятельно посетили музей ситца (для закрепления эффекта). Александра рекомендую. 100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно

К Кристина Иваново - фабричный и советский читать дальше услышали. Экскурсия подойдёт любому возрасту, потому что текст не сухой, а очень жизненный, интересный и насыщенный! Огромное спасибо Вере за прекрасно проведённое время! Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и

И Ирина Иваново - фабричный и советский читать дальше познакомила нас с городом. Мы получили много интересной и новой для нас информации и о истории города, его основании и создании,и о архитектуре, и о событиях, происходивших в разное время. Остались под большим впечатлением. Огромное спасибо Вам Вера за экскурсию!!! Будем рекомендовать друзьям однозначно! Были с мужем на экскурсии по г Иваново ноябре 2023 г. Вера очень интересно, с огромным энтузиазмом и глубокими знаниями

К Константин Иваново: мифы и реальность 2 часа экскурсии пролетели как 10 минут. Мария завладела нашим вниманием и не отпускала его до конца экскурсии. Очень понравился материал. Услышал все то, что хотел услышать. Рекомендую всем пройти данную экскурсию.

Е Елена Иваново - фабричный и советский читать дальше и передаёт эту любовь другим. Два часа пролетели на одном дыхании и даже когда время экскурсии закончилось, мы ни как не могли расстаться. Мы были на экскурсии 9 мая. Вера подаёт материал очень интересно, а её знания просто безграничны. Человек любит свой город