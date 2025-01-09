Иваново - город с богатой литературной историей. Здесь проходили судьбы героев Достоевского и Толстого, жили известные писатели и поэты. На экскурсии вы узнаете о прототипах персонажей, посетите места, связанные с Натали Саррот и другими знаменитыми личностями. Прогулка по улицам Иваново - это уникальная возможность прикоснуться к литературному наследию России. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу прошлого

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

В центре экскурсии — связанные с Ивановом персонажи литературных произведений и писатели, через чьи судьбы и творчество выразительно раскрывается история и культура бывшего села Иванова (в литературе — «Золотое дно», «Тихий омут», «Чёртово болото»), будущего города Иванова-Вознесенска, а с 1932 года Иванова.

Вы узнаете:

как соотносится Пётр Верховенский из романа «Бесы» с его прототипом — быть может, самым известным в мире ивановцем С. Г. Нечаевым, который завершит свой жизненный путь в Петропавловской крепости

почему улица в честь Нечаева была переименована

кто и почему написал об Иванове «это ни город, ни село…» и кто из писателей-ивановцев вслед за ним не раз повторит эту мысль

как реалии бывшего «не то села, не то города» (чрезвычайно яркая особенность ивановского пространства) сближают местных писателей и поэтов, среди которых Нефёдов, Рыскин, Артамонов, Семёновский и другие

почему одно время Иваново называли «поэтическими Афинами»

где родилась Наташа Черняк, в будущем Натали Саррот — французская писательница с мировым именем

Также у вас будет возможность согласиться или поспорить с гидом (мной), предлагающим несколько иначе, чем это обычно делается, взглянуть на Аполлинарию Суслову (дом, в котором она жила, сохранился) — самую страстную любовь Достоевского и прототип многих его героинь.

Организационные детали

Ограничений по возрасту нет, однако детям до 14 лет информация может показаться не вполне интересной. Путь достаточно длинный, поэтому потребуется определённая физическая подготовка.