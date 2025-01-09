В центре экскурсии — связанные с Ивановом персонажи литературных произведений и писатели, через чьи судьбы и творчество выразительно раскрывается история и культура бывшего села Иванова (в литературе — «Золотое дно», «Тихий омут», «Чёртово болото»), будущего города Иванова-Вознесенска, а с 1932 года Иванова.
Вы узнаете:
как соотносится Пётр Верховенский из романа «Бесы» с его прототипом — быть может, самым известным в мире ивановцем С. Г. Нечаевым, который завершит свой жизненный путь в Петропавловской крепости
почему улица в честь Нечаева была переименована
кто и почему написал об Иванове «это ни город, ни село…» и кто из писателей-ивановцев вслед за ним не раз повторит эту мысль
как реалии бывшего «не то села, не то города» (чрезвычайно яркая особенность ивановского пространства) сближают местных писателей и поэтов, среди которых Нефёдов, Рыскин, Артамонов, Семёновский и другие
почему одно время Иваново называли «поэтическими Афинами»
где родилась Наташа Черняк, в будущем Натали Саррот — французская писательница с мировым именем
Также у вас будет возможность согласиться или поспорить с гидом (мной), предлагающим несколько иначе, чем это обычно делается, взглянуть на Аполлинарию Суслову (дом, в котором она жила, сохранился) — самую страстную любовь Достоевского и прототип многих его героинь.
Организационные детали
Ограничений по возрасту нет, однако детям до 14 лет информация может показаться не вполне интересной. Путь достаточно длинный, поэтому потребуется определённая физическая подготовка.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Иваново
Здравствуйте! Я доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии, соавтор программы «Литературное краеведение» для учителей Иванова и области. Автор ряда работ, посвящённых ивановским авторам. Живу в Иванове с 1962 года и буду раз познакомить вас с ним через литературу и историю.