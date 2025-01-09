Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот

Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Иваново - город с богатой литературной историей. Здесь проходили судьбы героев Достоевского и Толстого, жили известные писатели и поэты.

На экскурсии вы узнаете о прототипах персонажей, посетите места, связанные с Натали Саррот и другими знаменитыми личностями.

Прогулка по улицам Иваново - это уникальная возможность прикоснуться к литературному наследию России. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу прошлого
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная литературная история
  • 🖋️ Связь с великими писателями
  • 🏛️ Исторические места и здания
  • 🌟 Эксклюзивные факты и истории
  • 👣 Прогулка по знаковым улицам
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Дом Аполлинарии Сусловой
  • Улица Нечаева

Описание экскурсии

В центре экскурсии — связанные с Ивановом персонажи литературных произведений и писатели, через чьи судьбы и творчество выразительно раскрывается история и культура бывшего села Иванова (в литературе — «Золотое дно», «Тихий омут», «Чёртово болото»), будущего города Иванова-Вознесенска, а с 1932 года Иванова.

Вы узнаете:

  • как соотносится Пётр Верховенский из романа «Бесы» с его прототипом — быть может, самым известным в мире ивановцем С. Г. Нечаевым, который завершит свой жизненный путь в Петропавловской крепости
  • почему улица в честь Нечаева была переименована
  • кто и почему написал об Иванове «это ни город, ни село…» и кто из писателей-ивановцев вслед за ним не раз повторит эту мысль
  • как реалии бывшего «не то села, не то города» (чрезвычайно яркая особенность ивановского пространства) сближают местных писателей и поэтов, среди которых Нефёдов, Рыскин, Артамонов, Семёновский и другие
  • почему одно время Иваново называли «поэтическими Афинами»
  • где родилась Наташа Черняк, в будущем Натали Саррот — французская писательница с мировым именем

Также у вас будет возможность согласиться или поспорить с гидом (мной), предлагающим несколько иначе, чем это обычно делается, взглянуть на Аполлинарию Суслову (дом, в котором она жила, сохранился) — самую страстную любовь Достоевского и прототип многих его героинь.

Организационные детали

Ограничений по возрасту нет, однако детям до 14 лет информация может показаться не вполне интересной. Путь достаточно длинный, поэтому потребуется определённая физическая подготовка.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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И
9 янв 2025
Все очень понравилось. Николай прекрасно знает тему. Познания его глубоки. Кто интересуется историей и кто хочет получить информацию выбирайте данного экскурсовода.

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