1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 10:30
7 июля в 11:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Пешеходный квест по архитектурным жемчужинам Иваново
Погрузитесь в историю Иваново через увлекательную квест-экскурсию. Узнайте о местных деятелях культуры, революционном прошлом и архитектурных шедеврах
Начало: Автовокзал Иваново
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 июня 2024Сразу хочу поблагодарить Елену за то, что быстро смогла подстроиться под нас - мы задерживались в пути и опоздали. Елена
- ИИрина29 июня 2024Приятное общение,продуманная программа,предусмотрительность,внимательное отношение к туристам, легкий приятный стиль изложения информации. Спасибо,Елена,за теплую прогулку по Иванову! Рекомендую.
- ЕЕлена23 июня 2024В Иваново мы были неоднократно, но, в основном, по делам или проездом. Сегодня решили соединить "приятное с полезным". Шоппинг в
- ННадежда16 июня 2024Елена замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе! Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию! 1 июня 2024
- ЕЕлена10 июня 2024Экскурсия была интересна и детям и взрослым! Понравился именно формат экскурсии - квест. Узнали много нового о родном городе. Рекомендуем!!
- ТТатьяна31 декабря 2023В поисках ивановских невестВеликолепная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью рассказала нам о своем городе, о его истории, традициях прошлых и нынешних.
- ААнна20 июля 2023Интересный и необычный формат. Мне кажется, было бы удобнее, если бы параллельно с текстом для чтения был аудиотекст. Задания были
- ЛЛюдмила26 мая 2023Экскурсия в Шую и ПалехЗамечательная экскурсия. В г. Шуя посетили музей завода шуйской водки, музей К. Бальмонты, поднялись на колокольню Воскресенского собора. Сильное впечатление
- ККостеренко7 января 2023В поисках ивановских невестВ каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до
- ААнастасия23 октября 2022Крутейший опыт, особенно для таких туристов, как я, которые любят капризничать и не любят ни под кого подстраиваться 😀 формат
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На выходные»
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