Экскурсии выходного дня в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Иваново, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест по городу Иваново
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 10:30
7 июля в 11:00
4 500 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Пешеходный квест по архитектурным жемчужинам Иваново
Погрузитесь в историю Иваново через увлекательную квест-экскурсию. Узнайте о местных деятелях культуры, революционном прошлом и архитектурных шедеврах
Начало: Автовокзал Иваново
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    30 июня 2024
    Детский квест по городу Иваново
    Сразу хочу поблагодарить Елену за то, что быстро смогла подстроиться под нас - мы задерживались в пути и опоздали. Елена
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    быстро перестроила экскурсию и за ограниченное время смогла показать нам Иваново так, что нам очень хочется вернуться в этот город еще раз. Рассказа и показала такие места и изменила мое отношение к городу, раньше я думал, что в Иваново нет достопримечательных мест - это не так и благодаря Елены мы это знаем. Мы обязательно приедем в Иванов еще раз и с Еленой пройдем новые и неизведанные места этого прекрасного города. Елена - спасибо огромное. Всем рекомендуем Елену как отличного и профессионального экскурсовода!

  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Приятное общение,продуманная программа,предусмотрительность,внимательное отношение к туристам, легкий приятный стиль изложения информации. Спасибо,Елена,за теплую прогулку по Иванову! Рекомендую.
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    В Иваново мы были неоднократно, но, в основном, по делам или проездом. Сегодня решили соединить "приятное с полезным". Шоппинг в
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    одном из текстильных центров с возможностью посмотреть город, узнать его историю. Экскурсия очень понравилась. У Елены доступная подача материала, грамотная речь. В рассказе не было перегруженности датами и деталями. Также хорошо продуман маршрут. Особенно порадовало наличие радио устройств для более комфортного восприятия. Большое спасибо!

  • Н
    Надежда
    16 июня 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Елена замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе! Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию! 1 июня 2024
    Елена замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе! Интересные факты истории, оЕлена замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе! Интересные факты истории, оЕлена замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе! Интересные факты истории, о
  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Детский квест по городу Иваново
    Экскурсия была интересна и детям и взрослым! Понравился именно формат экскурсии - квест. Узнали много нового о родном городе. Рекомендуем!!
  • Т
    Татьяна
    31 декабря 2023
    В поисках ивановских невест
    Великолепная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью рассказала нам о своем городе, о его истории, традициях прошлых и нынешних.
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    Очень интересно и познавательно. Наша небольшая группа москвичей осталась очень довольна. Спасибо Вам, Елена и всех благ в наступающем Новом году.

  • А
    Анна
    20 июля 2023
    Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
    Интересный и необычный формат. Мне кажется, было бы удобнее, если бы параллельно с текстом для чтения был аудиотекст. Задания были
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    интересными, но показались слишком простыми, в том числе потому, что их можно было выполнить не заходя в указанные здания, а просто открыв любое приложение с картой города Но в целом мне понравилось и хотелось бы аналогичный формат попробовать в других городах!

  • Л
    Людмила
    26 мая 2023
    Экскурсия в Шую и Палех
    Замечательная экскурсия. В г. Шуя посетили музей завода шуйской водки, музей К. Бальмонты, поднялись на колокольню Воскресенского собора. Сильное впечатление
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    оставляет посещение музея палехского искусства в п. Палех. В нем собрана уникальная коллекция древних икон, которая не уступит коллекции Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге. Также очень понравились иконы и лаковые миниатюры палехских мастеров. Это настоящие произведения искусства. Думаю ещё раз съездить в Палех.

  • К
    Костеренко
    7 января 2023
    В поисках ивановских невест
    В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до
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    революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново.

  • А
    Анастасия
    23 октября 2022
    Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
    Крутейший опыт, особенно для таких туристов, как я, которые любят капризничать и не любят ни под кого подстраиваться 😀 формат
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    квест-экскурсии очень удобный: ты сам определяешь, в каком темпе осматривать достопримечательности, заходить в музеи или нет, тратить ли время на фото. Плюс сам маршрут очень небанальный: никакой путеводитель не предлагал нам таких локаций, а они оказались более чем достойными внимания! В общем, рекомендую смело!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Иваново
  2. Детский квест по городу Иваново
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Введенский женский монастырь
  6. Дом-корабль
  7. Дом-птица
  8. Церковь Троицы
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Иваново на 2024 год на выходные, 29 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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