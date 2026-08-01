Вы в полной мере сможете насладиться прогулками по старинным улицам, посетить храмы и проникнуться атмосферой уюта.
Иваново, город, известный своей текстильной промышленностью, Шуя привлекает внимание исторической архитектурой, Палех настоящая сокровищница русского народного искусства, а Суздаль один из самых красивых городов Золотого кольца!
Программа тура по дням
Иваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустацией
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление на автобусе в г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма».
Все это – Иваново.
В программе:
- железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- площадь Революции — центральная площадь города;
- памятник Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт- Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново.
Обед в кафе.
Посещение фабрики игрушек «Моя забава».
В Иванове производят настоящий фарфор!
И не просто фарфор, а фарфоровые новогодние игрушки. Вдохновляясь дореволюционными и советскими сюжетами, здесь создают волшебные изделия ручной работы, которые украшают новогодние елки по всей стране.
В программе:
- посещение сказочной выставки новогодних ретро-игрушек. Более 600 экспонатов стеклянных, картонажных и ватных игрушек, в том числе единственная полностью собранная коллекция «Чиполино»;
- экскурсия на фарфоровое производство;
- уникальный мастер-класс по росписи фарфоровой игрушки;
- уютная новогодняя атмосфера и вкусный чай.
Посещение Музея сыра 37 с программой «История сыра в Вашей тарелке» с дегустацией.
В программе:
- знакомство с историей создания такого древнего продукта, как сыр: знаковые этапы развития производства и культуры потребления в мире и в нашей стране, знакомство с технологией производства сыра;
- интересные факты об экспонатах музея сыра;
- дегустация несколько сортов сыра (от мягких к твердым).
Размещение в гостинице «Вознесенская 2*», г. Иваново.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет (включен в стоимость, программа будет опубликована позднее).
Шуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обед
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Шую.
Шуя – очаровательный старинный городок между Волгой и Клязьмой.
Сто с небольшим лет назад Шуя была преуспевающим промышленным и торговым центром, о предприимчивости которого слагались легенды, а особые отношения города с представителями царских династий до сих пор отдельный предмет гордости его жителей.
Обзорная экскурсия по г. Шуя.
В программе:
- особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова;
- Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию.
- Купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных.
- Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.
Переезд в небольшую деревеньку Понькино, которая затерялась среди заснеженных полей на деревенский разгуляй.
Деревенский разгуляй.
В программе:
- веселые конкурсы и забавы на свежем воздухе с группой «Кристал»;
- шуточный марафон – весёлый забег в валенках, игры на свежем воздухе, снежки, и баба снежная, да танцы, да гармонь, частушки-припевки, да озорство, да баловство!
- конкурсы задорные, да игрища народные. И так до самого обеда.
Обед деревенский в настоящей русской избе (меню ориентировочное, возможны изменения):
- щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные.
- домашние закуски из погребка.
- а сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой;
- домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Палех. Мастер-класс лаковой миниатюры. Суздаль
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Палех.
Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.
Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет.
Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.
Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: музей иконы, дом-музей И. И. Голикова, музей лаковой миниатюры.
В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.
Отправление в г. Суздаль.
Обед в кафе.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
Суздаль – город-музей, в котором около 200 памятников истории, многие имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
В программе:
- главная достопримечательность Суздаля – Суздальский кремль с посещением Богородице-Рождественского собора.
- По археологическим данным Суздальский кремль существует с 10 века.
- Богородице-Рождественский собор – один из немногочисленных храмов домонгольского периода, редкий памятник архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества, который дошел до нашего времени.
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|Доплата за 1-местное
|41 990
|5 000
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по программе тура согласно выбранному варианту + Новогодний банкет
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.