3 день

Палех. Мастер-класс лаковой миниатюры. Суздаль

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет.

Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: музей иконы, дом-музей И. И. Голикова, музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Отправление в г. Суздаль.

Обед в кафе.

Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю.

Суздаль – город-музей, в котором около 200 памятников истории, многие имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

В программе:

главная достопримечательность Суздаля – Суздальский кремль с посещением Богородице-Рождественского собора.

По археологическим данным Суздальский кремль существует с 10 века.

Богородице-Рождественский собор – один из немногочисленных храмов домонгольского периода, редкий памятник архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества, который дошел до нашего времени.

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160