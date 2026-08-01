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Новогоднее путешествие в Ивановскую область и Суздаль

Увлекательное путешествие по живописным местам России, таким как Иваново, Шуя, Палех и Суздаль.

Вы в полной мере сможете насладиться прогулками по старинным улицам, посетить храмы и проникнуться атмосферой уюта.

Иваново, город, известный своей текстильной промышленностью, Шуя привлекает внимание исторической архитектурой, Палех настоящая сокровищница русского народного искусства, а Суздаль один из самых красивых городов Золотого кольца!
Новогоднее путешествие в Ивановскую область и СуздальФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогоднее путешествие в Ивановскую область и СуздальФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогоднее путешествие в Ивановскую область и СуздальФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустацией

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление на автобусе в г. Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма».

Все это – Иваново.

В программе:

  • железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
  • площадь Революции — центральная площадь города;
  • памятник Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
  • постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт- Петербурга в Иваново в России их больше всего;
  • Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново.

Обед в кафе.

Посещение фабрики игрушек «Моя забава».

В Иванове производят настоящий фарфор!

И не просто фарфор, а фарфоровые новогодние игрушки. Вдохновляясь дореволюционными и советскими сюжетами, здесь создают волшебные изделия ручной работы, которые украшают новогодние елки по всей стране.

В программе:

  • посещение сказочной выставки новогодних ретро-игрушек. Более 600 экспонатов стеклянных, картонажных и ватных игрушек, в том числе единственная полностью собранная коллекция «Чиполино»;
  • экскурсия на фарфоровое производство;
  • уникальный мастер-класс по росписи фарфоровой игрушки;
  • уютная новогодняя атмосфера и вкусный чай.

Посещение Музея сыра 37 с программой «История сыра в Вашей тарелке» с дегустацией.

В программе:

  • знакомство с историей создания такого древнего продукта, как сыр: знаковые этапы развития производства и культуры потребления в мире и в нашей стране, знакомство с технологией производства сыра;
  • интересные факты об экспонатах музея сыра;
  • дегустация несколько сортов сыра (от мягких к твердым).

Размещение в гостинице «Вознесенская 2*», г. Иваново.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет (включен в стоимость, программа будет опубликована позднее).

Иваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустациейИваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустациейИваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустациейИваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустациейИваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустациейИваново. Фабрика игрушек «Моя забава». Музей сыра с дегустацией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Шуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обед

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Шую.

Шуя – очаровательный старинный городок между Волгой и Клязьмой.

Сто с небольшим лет назад Шуя была преуспевающим промышленным и торговым центром, о предприимчивости которого слагались легенды, а особые отношения города с представителями царских династий до сих пор отдельный предмет гордости его жителей.

Обзорная экскурсия по г. Шуя.

В программе:

  • особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова;
  • Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию.
  • Купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных.
  • Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.

Переезд в небольшую деревеньку Понькино, которая затерялась среди заснеженных полей на деревенский разгуляй.

Деревенский разгуляй.

В программе:

  • веселые конкурсы и забавы на свежем воздухе с группой «Кристал»;
  • шуточный марафон – весёлый забег в валенках, игры на свежем воздухе, снежки, и баба снежная, да танцы, да гармонь, частушки-припевки, да озорство, да баловство!
  • конкурсы задорные, да игрища народные. И так до самого обеда.

Обед деревенский в настоящей русской избе (меню ориентировочное, возможны изменения):

  • щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные.
  • домашние закуски из погребка.
  • а сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой;
  • домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля.

Шуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обедШуя. Разгуляй в деревеньке Понькино. Деревенский обед
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Палех. Мастер-класс лаковой миниатюры. Суздаль

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет.

Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: музей иконы, дом-музей И. И. Голикова, музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Отправление в г. Суздаль.

Обед в кафе.

Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю.

Суздаль – город-музей, в котором около 200 памятников истории, многие имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

В программе:

  • главная достопримечательность Суздаля – Суздальский кремль с посещением Богородице-Рождественского собора.
  • По археологическим данным Суздальский кремль существует с 10 века.
  • Богородице-Рождественский собор – один из немногочисленных храмов домонгольского периода, редкий памятник архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества, который дошел до нашего времени.
  • Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Палех. Мастер-класс лаковой миниатюры. СуздальПалех. Мастер-класс лаковой миниатюры. СуздальПалех. Мастер-класс лаковой миниатюры. СуздальПалех. Мастер-класс лаковой миниатюры. СуздальПалех. Мастер-класс лаковой миниатюры. Суздаль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноеДоплата за 1-местное
41 9905 000

Выбор места в автобусе – 1 470 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

2 ночи

«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание по программе тура согласно выбранному варианту + Новогодний банкет
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  8. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Иваново

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