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Новогодняя ивановская шкатулка на 2 дня

Приглашаем Вас встретить Новый год в полной чудес Ивановской области! Вы познакомитесь с городом Иваново, попробуете местные сыры, повеселитесь на свежем воздухе и сделаете своими руками памятный сувенир. И, конечно, загадаете желание под бой курантов.
Новогодняя ивановская шкатулка на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя ивановская шкатулка на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя ивановская шкатулка на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Фабрика-музей «Моя забава» и мастер-класс, экскурсия по Иваново, Музей сыра с дегустацией

Прибытие в Иваново на ж/д вокзал.

Рекомендуемые поезда: №739 из Москвы, поезд №45 из Санкт-Петербурга.

11:00 Встреча с экскурсоводом в зале прибытия у ткацкого станка.

Ознакомительная экскурсия по вокзалу-памятнику архитектуры эпохи авангарда. Вокзал города Иваново уникальный: седьмой по размеру в России, самый большой на Северной железной дороге и самый крупный из вокзалов-памятников конструктивизма.

Посещение фабрики-музея «Моя забава». Экскурсия по музею, мастер-класс по росписи новогодней игрушки.

Добро пожаловать в мир, где оживает сказка! Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки — керамические и деревянные игрушки, расписные стеклянные и пластиковые украшения новогодней красавицы.

Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям. Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством мастера Вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по историческому центру Иванова.

Несмотря на свой промышленный статус, Иваново является одним из интереснейших художественных центров России.

В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. Гарелин.

За последние годы облик города сильно преобразился: появились новые скверы и памятники, обустроена набережная реки Уводь, а православная храм-часовня Феодоровской иконы Божией Матери ныне украшает ивановскую Площадь Революции.

Иваново и памятники Ивановской области известны меньше, чем другие города Золотого кольца, а между тем здесь немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры.

Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале прошлого столетия — «дом-корабль», «дом-пуля», «дом-подкова», «дом-птица».

Внешний осмотр действующего женского Свято-Введенского монастыря.

Прогулка по набережной реки Уводь.

Посещение Музея сыра.

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).

В рамках данной экскурсии Вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр. Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части Вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

Размещение в гостинице «Вознесенская», находится в центре города.

Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

22:00 Новогодний банкет (по желанию за доп. плату).

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

День на свежем воздухе

Завтрак.

Поздний завтрак, после которого Вас ждёт развлекательная программа на свежем воздуха. Поэтому одевайтесь потеплее!

Первый день новорожденного года нам сулит самые беззаботные развлечения и невероятно позитивные эмоции!

Выезжаем на природу.

Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах и забавах на свежем воздухе, поводить хороводы, попеть песни, потанцевать.

Встреча гостей с «опохмельной» рюмочкой.

За играми да забавами на свежем воздухе разыгрался аппетит — добро пожаловать на сытный обед.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

18:00 Окончание программы на ж/д-вокзале г. Иваново.

День на свежем воздухеДень на свежем воздухеДень на свежем воздухеДень на свежем воздухе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт

20900

23300

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

1 ночь

«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Интерактивные музыкальные программы, мастер-классы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет - 8500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Иваново
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Иваново

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