Что вас ждет

В этой поездке мы посетим бархан Сарыкум — самый большой в Европе, который раскинулся между морем и горами. Здесь же снимали эпизоды из фильма «Белое солнце пустыни».

Далее наш путь лежит к визитной карточке Дагестана — Сулакскому каньону, прогуляемся по форелевому хозяйству, прокатимся на катере (по желанию), полюбуемся видами каньона сверху (не туристические смотровые), отведаем форель либо любое национальное блюдо, привезём кучу фоток, впечатлений и эмоций. Обещаю мало, делаю много!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.