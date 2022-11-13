Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство

В этой поездке мы увидим бархан «Сарыкум»

В этой поездке мы увидим бархан «Сарыкум», прогуляемся по Сулакскому каньону, посетим форелевое хозяйство, прокатимся на катере, полюбуемся видами каньона сверху, отведаем форель либо любое национальное блюдо, привезём кучу фоток, впечатлений и эмоций.
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
13
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14
ноя
15
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16
ноя
17
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Что вас ожидает 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Турбаза «Главрыба»
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В этой поездке мы посетим бархан Сарыкум — самый большой в Европе, который раскинулся между морем и горами. Здесь же снимали эпизоды из фильма «Белое солнце пустыни».
Далее наш путь лежит к визитной карточке Дагестана — Сулакскому каньону, прогуляемся по форелевому хозяйству, прокатимся на катере (по желанию), полюбуемся видами каньона сверху (не туристические смотровые), отведаем форель либо любое национальное блюдо, привезём кучу фоток, впечатлений и эмоций. Обещаю мало, делаю много!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Избербаш, ул Ленина 2
Завершение: Избербаш, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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