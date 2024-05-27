1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
«Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
«Мы посетим две смотровые площадки на Сулакском каньоне — визитной карточке Дагестана»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
«Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
«Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели
Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней
Начало: Избербаш, ул Ленина 2
«Далее наш путь лежит к визитной карточке Дагестана — Сулакскому каньону»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий
Начало: По договоренности с туристом
«Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону»»
Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак»
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
«В рамках однодневного путешествия Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном»»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сулакский каньон — гордость Дагестана»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Головокружительные виды Вы увидите каньон не только с высоты, но и спустившись в низовье, к бирюзовой реке Сулак»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
«Могучие каменные стены до небес, потрясающие ущелья и утёсы, мистические легенды и древние тайны — всё это Сулакский каньон»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим27 мая 2024Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
- ООльга22 мая 2024Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
- ППавел6 апреля 2024Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
- ЯЯнина12 октября 2023Поездка понравилась, хороший гид Азим, много интересного рассказал о Дагестане. Единственное не очень удобно забирают на трассе возле Стеллы, далековато.
- ИИрина7 сентября 2023Экскурсия прошла отлично, ничего лишнего, никаких нудных рассказов, всё интересно и чётко. Нас забрали у места проживания и привезли в
- ЕЕкатерина1 августа 2023Экскурсия очень понравилась, наш гид Гасан просто няшка))), рассказал что надо и в дороге не навязывался с не нужными разговорами, когда охото просто помолчать и любоваться природой))
- ДДмитрий30 июля 2023Джип-тур к Сулакскому каньонуЭто был незабываемый день! Гид - душевный и доброжелательный человек! Этот день нам показался очень длинным, так как был насыщен
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Каньоны" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 300 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Избербаше на 2024 год по теме «Каньоны», 182 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август