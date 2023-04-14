Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша

Индивидуальная экскурсия

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Ответы на вопросы
Древние города Кахиб и Гоор — одни из самых живописных объектов Дагестана, а потому привлекают много туристов. Пройдя по узкой извилистой дороге, вы выйдите к руинам, окруженным природными красотами.

Наше путешествие также приведет вас к удивительному выступу — местному Языку тролля, о котором сложилось множество легенд. А еще отсюда открывается невероятный вид.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Лицо горянки
  • Язык тролля
  • Старый Кахиб
  • Датуна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горы ДагестанаЭтот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков. Важная информация С собой рекомендуется взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Вода.
  • Перекус.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
  • Джиппинг
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ, удостоверяющий личность
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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