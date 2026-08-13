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Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша

Познакомьтесь с традициями предков: индивидуальная экскурсия по Кахибу и Гоору
Древние города Кахиб и Гоор — одни из самых живописных объектов Дагестана, а потому привлекают много туристов. Пройдя по узкой извилистой дороге, вы выйдите к руинам, окруженным природными красотами.

Наше путешествие также приведет вас к удивительному выступу — местному Языку тролля, о котором сложилось множество легенд. А еще отсюда открывается невероятный вид.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша

Описание экскурсии

Горы Дагестана

Этот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков. Важная информация С собой рекомендуется взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Вода.
  • Перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Старый Гоор
  • Выступ «Орлинный»
  • Выступ «Лицо горянки»
  • Выступ «Язык Тролля»
  • Обед
  • Старый Кахиб
  • Датуна
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
  • Джиппинг
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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