Мы отправимся в Шамильский район к легендарным селениям, которые веками служили неприступными крепостями.
Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии
7:10 — выезд из Избербаша и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в других городах.
По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ
10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор
- Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки
- Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными
- Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты
11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана
- Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана
- Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана
13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей
14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна
- Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана
- Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе в Средневековье
15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье, где вы прогуляетесь, пофотографируетесь и отдохнёте в тишине
*18:30–19:00 — возвращение в Избербаш. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла
- Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел. (можно разделить на двоих, т. к. порции очень щедрые), а также джиппинг в Гоор и Кахиб — ~450 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 11+
|3300 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
|Дети (4-10 лет)
|3000 ₽
|Дети ( 0-3)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Избербаше
Провела экскурсии для 21 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии на «Из Избербаша - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 фев в 07:30
1 мар в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
3 мар в 07:15
5 мар в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
3 мар в 07:15
5 мар в 07:15
3700 ₽ за человека