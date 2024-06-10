Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен! Мы исследуем самые древние его уголки. Посетим руины селений Гоор и Кахиб — они кажутся продолжением отвесных скал, на которых стоят. Сделаем остановку у Языка тролля и старейшего христианского храма на территории Дагестана. Поговорим об исконных традициях горцев и непростой жизни первых поселенцев высокогорных аулов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:10
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отправимся в путешествие во времени, когда люди жили в селениях на отвесных скалах. Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины. Увидим и поразимся, с каким умением каменщики встраивали дома и башни в ландшафт — полное ощущение, что они вырастают из скал, на которых стоят!
- Посетим аул Гоор — ещё одно заброшенное селение на краю ущелья. В таких труднодоступных местах жизнь тоже была непростой. Вы увидите, по какой узкой тропе приходилось добираться в аул. Узнаете, как жители оборонялись от нападений и как встречали дорогих гостей.
- По пути заедем на горную площадку Орлиный выступ и скалу, прозванную дагестанским Языком тролля, схожим по форме со знаменитым норвежским утёсом — и нисколько ему не уступающим!
- Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни.
- Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку Гоор — от 100 до 300 руб. (цена зависит от сезона).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:10
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
|Дети до 11 лет
|3 200 ₽
|Пенсионеры
|3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:10
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
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