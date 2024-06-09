1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, где сохранились старинные оборонительные башни, некогда защищавшие жителей от вражеских набегов, а уникальная архитектура каменных домов словно вытеснена из скал»
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
«Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Старый Кахиб»
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