Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Индивидуальная экскурсия
Эта поездка — хороший повод начать знакомство с Чеченской Республикой.
Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.
Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Город Грозный
- Цветочный парк
- Грозный-сити
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Город Аргун
- Мечеть Аймани Кадыровой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в Чеченскую РеспубликуПриглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики, а также посетите три города — Грозный, Шали и Аргун, увидев самые разнообразные мечети: «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», мечеть Аймани Кадыровой — все они являются уникальными памятниками архитектуры, которые непременно прекрасно получатся на ваших фотографиях. Перед вами раскроются живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Благодаря нашей насыщенной программе вы точно надолго запомните свой визит в Чеченскую Республику! Важная информацияМужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед и напитки
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Также вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании