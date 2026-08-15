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Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Особенности культуры и быта местных жителей: экскурсия на автобусе из Избербаша
Эта поездка — хороший повод начать знакомство с Чеченской Республикой.

Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Описание экскурсии

Путешествие в Чеченскую Республику

Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики, а также посетите три города — Грозный, Шали и Аргун, увидев самые разнообразные мечети: «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», мечеть Аймани Кадыровой — все они являются уникальными памятниками архитектуры, которые непременно прекрасно получатся на ваших фотографиях. Перед вами раскроются живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Благодаря нашей насыщенной программе вы точно надолго запомните свой визит в Чеченскую Республику! Важная информация• Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.
Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Аргун
  • Мечеть «им. Аймани Кадыровой»
  • Город Грозный
  • Въездная арка
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-сити
  • Цветочный парк
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость Мусульман»
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Входные билеты на смотровую (200р//чел.)
  • Обед (600р-700р//чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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