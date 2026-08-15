Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Эта поездка — хороший повод начать знакомство с Чеченской Республикой.
Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.
Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.
Описание экскурсии
Путешествие в Чеченскую Республику
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики, а также посетите три города — Грозный, Шали и Аргун, увидев самые разнообразные мечети: «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», мечеть Аймани Кадыровой — все они являются уникальными памятниками архитектуры, которые непременно прекрасно получатся на ваших фотографиях. Перед вами раскроются живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Благодаря нашей насыщенной программе вы точно надолго запомните свой визит в Чеченскую Республику! Важная информация• Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.
Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Аргун
- Мечеть «им. Аймани Кадыровой»
- Город Грозный
- Въездная арка
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-сити
- Цветочный парк
- Город Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую (200р//чел.)
- Обед (600р-700р//чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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