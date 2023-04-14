Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Эта поездка — хороший повод начать знакомство с Чеченской Республикой. Вы услышите занимательный рассказ гида об истории региона, посмотрите на особенности культуры и быта местных жителей, а также составите полное представление о Чечне, посетив целых три города! Роскошные мечети, Цветочный парк и мощеные улицы — все это будет ждать вас на вашем пути.

Описание

Путешествие в Чеченскую РеспубликуПриглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики, а также посетите три города — Грозный, Шали и Аргун, увидев самые разнообразные мечети: «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», мечеть Аймани Кадыровой — все они являются уникальными памятниками архитектуры, которые непременно прекрасно получатся на ваших фотографиях. Перед вами раскроются живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Благодаря нашей насыщенной программе вы точно надолго запомните свой визит в Чеченскую Республику! Важная информацияМужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.