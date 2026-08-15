Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Путешествие в Чеченскую Республику

Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики, а также посетите три города — Грозный, Шали и Аргун, увидев самые разнообразные мечети: «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», мечеть Аймани Кадыровой — все они являются уникальными памятниками архитектуры, которые непременно прекрасно получатся на ваших фотографиях. Перед вами раскроются живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Благодаря нашей насыщенной программе вы точно надолго запомните свой визит в Чеченскую Республику! Важная информация• Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.

Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.