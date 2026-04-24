Чеченская Республика — это край с богатейшей историей и самобытной культурой. В этом путешествии мы покажем вам три города Чечни — Грозный, Шали и Аргун.
Раскроем величие каждого из них, поможем проникнуться духом мирного созидания и оценить удивительный синтез традиций, веры и современной архитектуры.
Описание экскурсии
За день вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона:
- Города: Аргун, Шали, Грозный
- Религиозная архитектура:
— мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (Аргун)
— мечеть «Гордость Мусульман» (Шали)
— мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова (Грозный)
— храм Михаила Архангела (Грозный)
- Современные символы:
— деловой комплекс «Грозный-Сити» со смотровой площадкой
— Цветочный парк
Примерный тайминг
7:10 — выезд из Избербаша
В дороге вы узнаете ключевые факты о регионах, которые будем проезжать.
10:30 — прибытие в Аргун. Мечеть «Сердце Матери»
11:30 — переезд в Шали
12:10 — мечеть «Гордость мусульман»
13:10 — обед в Шали или по дороге в Грозный
14:20 — переезд в Грозный
15:00 — мечеть «Сердце Чечни»
16:00 — «Грозный-Сити» и смотровая площадка на 30-м этаже
16:30 — Цветочный парк и по желанию храм Михаила Архангела
17:00 — выезд из Грозного в Махачкалу
20:00-20:40 — возвращение в Избербаш
Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую «Грозный-Сити» — 200 ₽
- Питание (от 500 ₽ с чел.)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры любого возраста
|2700 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Избербаше
Провела экскурсии для 117 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
