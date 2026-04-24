Чеченская Республика — это край с богатейшей историей и самобытной культурой. В этом путешествии мы покажем вам три города Чечни — Грозный, Шали и Аргун. Раскроем величие каждого из них, поможем проникнуться духом мирного созидания и оценить удивительный синтез традиций, веры и современной архитектуры.

Описание экскурсии

За день вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона:

Города : Аргун, Шали, Грозный

Религиозная архитектура:

— мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (Аргун)

— мечеть «Гордость Мусульман» (Шали)

— мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова (Грозный)

— храм Михаила Архангела (Грозный)

Современные символы:

— деловой комплекс «Грозный-Сити» со смотровой площадкой

— Цветочный парк

Примерный тайминг

7:10 — выезд из Избербаша

В дороге вы узнаете ключевые факты о регионах, которые будем проезжать.

10:30 — прибытие в Аргун. Мечеть «Сердце Матери»

11:30 — переезд в Шали

12:10 — мечеть «Гордость мусульман»

13:10 — обед в Шали или по дороге в Грозный

14:20 — переезд в Грозный

15:00 — мечеть «Сердце Чечни»

16:00 — «Грозный-Сити» и смотровая площадка на 30-м этаже

16:30 — Цветочный парк и по желанию храм Михаила Архангела

17:00 — выезд из Грозного в Махачкалу

20:00-20:40 — возвращение в Избербаш

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes

С вами поедет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы