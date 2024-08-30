Индивидуальная
до 1 чел.
Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:00
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждую среду и субботу в 07:30
12 апр в 07:30
16 апр в 07:30
3600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте. Ездили на экскурсию Дербент и самарский лес. Экскурсию проводил гид Керим. Все очень понравилось.
- ННаталия12 сентября 2023Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)
- ААнтон7 апреля 2023Главное что хочу сказать Хабиб - просто классный гид, экскурсия с ним была интересной и комфортной. А по существу экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Центральная мечеть Избербаша»
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