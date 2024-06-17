Религиозные экскурсии по святым местам Избербаша

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Избербаше, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
29 июня в 07:15
2 950 за человека
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
34 отзыва
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
«Главные мечети Чеченской республики Мечети можно назвать настоящим архитектурным сокровищем Чеченской Республики»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
29 июня в 07:15
3 000 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Избербаша
Начало: На ул. Советская
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 июня 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Всё хорошо, спасибо! Немного тесновато в автобусе с ростом 193 см.) жаль не попали на обзорную экскурсию на крышу высотки, была закрыта на праздник, деньги по 200 р вернули.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
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    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и
  • М
    Марина
    9 января 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Нам очень повезло с гидом. Везир рассказывал не только про историю, традиции, но так же бесконечно шутил. Время в пути,
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    благодаря ему, пролетело значительно быстрее. По самой экскурсии, хотелось бы отметить, что хоть Чечня и произвела на нас впечатление, но не хватило остановок. Хотелось бы не по одной остановке в городе делать и посетить не только мечети. Наверняка есть какие-то интересные локации, которые можно было бы добавить с остановкой минут на 10-15. А время посещения мечетей можно было бы сократить с 30 минут, до 20. В общем-то никто из нашей группы и не был в мечетях по полчаса.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 2 950 до 3 400. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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