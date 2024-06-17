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Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
29 июня в 07:15
2 950₽ за человека
Групповая
12 часов
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
«Главные мечети Чеченской республики Мечети можно назвать настоящим архитектурным сокровищем Чеченской Республики»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
29 июня в 07:15
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Избербаша
Начало: На ул. Советская
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 июня 2024Всё хорошо, спасибо! Немного тесновато в автобусе с ростом 193 см.) жаль не попали на обзорную экскурсию на крышу высотки, была закрыта на праздник, деньги по 200 р вернули.
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ЗЗаира7 апреля 2024Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
- ММарина9 января 2024Нам очень повезло с гидом. Везир рассказывал не только про историю, традиции, но так же бесконечно шутил. Время в пути,
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Святые места»
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