Загадочный аул-призрак и красоты тесниныМы отправляемся в Гамсутль. Аул-призрак, «дагестанский Мачу-Пикчу» — Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, и сейчас в Гамсутле остались только пустые дома. Он привлекает туристов со всей России не только за счет своей атмосферы — одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Вы сможете прогуляться по заброшенной округе и убедиться, насколько величественным и неприступным было это поселение раньше.

После мы отправимся к Салтинской теснине, которая особенно славится своей удивительной пещерой и «подземным» водопадом. Важно знатьПешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Необходимо взять с собой: