Индивидуальная экскурсия
Аул-призрак Гамсутль давно стал местом, притягивающим большое количество туристов.
Это удивительная локация, которую нужно увидеть каждому: несмотря на свою заброшенность, аул все еще сохранил в себе прежнее величие и неприступность.
А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом.
Это удивительная локация, которую нужно увидеть каждому: несмотря на свою заброшенность, аул все еще сохранил в себе прежнее величие и неприступность.
А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Восхождение в Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Загадочный аул-призрак и красоты тесниныМы отправляемся в Гамсутль. Аул-призрак, «дагестанский Мачу-Пикчу» — Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, и сейчас в Гамсутле остались только пустые дома. Он привлекает туристов со всей России не только за счет своей атмосферы — одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Вы сможете прогуляться по заброшенной округе и убедиться, насколько величественным и неприступным было это поселение раньше.
После мы отправимся к Салтинской теснине, которая особенно славится своей удивительной пещерой и «подземным» водопадом. Важно знатьПешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Необходимо взять с собой:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн или Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании