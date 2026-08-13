Аул-призрак Гамсутль давно стал местом, притягивающим большое количество туристов.
Это удивительная локация, которую нужно увидеть каждому: несмотря на свою заброшенность, аул все еще сохранил в себе прежнее величие и неприступность.
А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом.
Это удивительная локация, которую нужно увидеть каждому: несмотря на свою заброшенность, аул все еще сохранил в себе прежнее величие и неприступность.
А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом.
Описание экскурсии
Загадочный аул-призрак и красоты тесниныМы отправляемся в Гамсутль. Аул-призрак, «дагестанский Мачу-Пикчу» — Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, и сейчас в Гамсутле остались только пустые дома. Он привлекает туристов со всей России не только за счет своей атмосферы — одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Вы сможете прогуляться по заброшенной округе и убедиться, насколько величественным и неприступным было это поселение раньше. После мы отправимся к Салтинской теснине, которая особенно славится своей удивительной пещерой и «подземным» водопадом. Важно знать
Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Необходимо взять с собой:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус.
- Организационные детали.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Восхождение в Гамсутль
- Обед
- Чохские террасы
- Салтинская теснина
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
- Вход в Салтинскую теснину (100р-200р//чел.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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