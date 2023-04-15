Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша

Индивидуальная экскурсия

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Аул-призрак Гамсутль давно стал местом, притягивающим большое количество туристов.

Это удивительная локация, которую нужно увидеть каждому: несмотря на свою заброшенность, аул все еще сохранил в себе прежнее величие и неприступность.

А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом.
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Восхождение в Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Загадочный аул-призрак и красоты тесниныМы отправляемся в Гамсутль. Аул-призрак, «дагестанский Мачу-Пикчу» — Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, и сейчас в Гамсутле остались только пустые дома. Он привлекает туристов со всей России не только за счет своей атмосферы — одной из главных достопримечательностей Гамсутля является Центральная мечеть, которая была построена в 19 веке. Вы сможете прогуляться по заброшенной округе и убедиться, насколько величественным и неприступным было это поселение раньше.
После мы отправимся к Салтинской теснине, которая особенно славится своей удивительной пещерой и «подземным» водопадом. Важно знатьПешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Необходимо взять с собой:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.
  • Перекус.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн или Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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