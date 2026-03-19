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Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша)

По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа.

Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.
5
6 отзывов
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша)

Описание экскурсии

7:10 — выезд из Избербаша

Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.

11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль

Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.

14:20–15:20 — обед в горном селении

15:30 — Чохские террасы

Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её

15:50 — Гунибская ГЭС

Короткие остановки у впечатляющих видов на плотину и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этого стратегического объекта, вписанного в пейзаж.

16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад

Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.

~18:30 — возвращение в Избербаш

Маршрут имеет средний уровень сложности и включает в себя восхождение в легендарный аул-призрак Гамсутль. Подъём будет плавным и комфортным, без резких и крутых участков.
Примерно на середине пути вас ждет приятная остановка у горного родника. Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться кристально чистой и прохладной водой, перевести дух и набраться сил для дальнейшего подъёма.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
  • Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
  • Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.
*Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел. Возьмите с собой:
  • Перекус и воду
  • Средства от укачивания
  • Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
  • Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
  • Документ, удостоверяющий личность (можно фото)

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный 12+3200 ₽
Пенсионеры любого возраста3100 ₽
Дети от 4 до 11 лет3000 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 771 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Дмитрий
Отличная экскурсия из Дербента: Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад в мини-группе с гидом-водителем Казимом!
Казим — суперпрофессионал: много знает про историю, этносы Дагестана, рассказывает увлекательно. Водит уверенно и безопасно,
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заботится о всех. Маршрут идеально спланирован, виды невероятные, особенно подземный водопад — магия! Гамсутль — заброшенный древний аул на высоте почти 1700 метров. Выглядит как декорации к фильму! Подъём несложный, но виды — просто космос.
Очень рекомендую, если хотите глубинку с душой ❤️

Отличная экскурсия из Дербента: Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад в мини-группе с гидом-водителем Казимом!
Отличная экскурсия из Дербента: Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад в мини-группе с гидом-водителем Казимом!
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В
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей замечательный, аккуратно вёл машину, интересно рассказывал историю каждого места
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М
Огромное спасибо нашему гиду за эту замечательную экскурсию! Места — Гамсутль, террасы Чохи и водопад — оставили в душе сильные эмоции. Гид здорово умеет рассказывать, с ним время пролетело быстро, и каждый уголок мы увидели с необычной стороны. Всё было просто, интересно и весело.
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А
В июне мы отправились в Гамсютль вместе с экскурсоводом Сулейманом. Хочу отметить его внимательное отношение и то, как бережно он вел машину по непростым дорогам. Очень благодарна за такой подход и заботу о комфорте.
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Е
Мы отправились на экскурсию в аул-призрак в середине июня вместе с гидом и водителем. Узнали столько нового и необычного, а виды гор просто завораживали! Эмоций было море, впечатления остались самые яркие. Очень благодарны за такую поездку, обязательно порекомендуем друзьям. Спасибо большое еще раз!
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А
Поездка прошла на отлично, нам очень понравилось! Удалось насладиться красотой гор Дагестана. Огромное спасибо гиду и водителю за отличный сервис и внимание.
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