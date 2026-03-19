Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа. Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:10 — выезд из Избербаша

Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.

11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль

Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.

14:20–15:20 — обед в горном селении

15:30 — Чохские террасы

Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её

15:50 — Гунибская ГЭС

Короткие остановки у впечатляющих видов на плотину и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этого стратегического объекта, вписанного в пейзаж.

16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад

Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.

~18:30 — возвращение в Избербаш

Маршрут имеет средний уровень сложности и включает в себя восхождение в легендарный аул-призрак Гамсутль. Подъём будет плавным и комфортным, без резких и крутых участков.

Примерно на середине пути вас ждет приятная остановка у горного родника. Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться кристально чистой и прохладной водой, перевести дух и набраться сил для дальнейшего подъёма.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла

С вами поедет один из гидов нашей команды

Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный

Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.

Перекус и воду

Средства от укачивания

Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)

Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы

Документ, удостоверяющий личность (можно фото)

*Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел.