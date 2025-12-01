Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем Вас к посещению горной республики Северная Осетия из Избербаша.



В данном направлении Вы сможете посетить красивейшие места республики и ознакомиться с историей, которая точно оставит у Вас неизгладимые впечатления.

Описание экскурсии Кармадонское ущелье – одно из самых красивых мест в Осетии, откуда открывается прекрасный вид на горы со снежными вершинами и просторную долину реки Геналдон. В верховьях ущелья расположены известные всем ледники Колка и Майли. На данной локации Вы увидите гранитную табличку Сергею Бодрову, а также его съемочной группе, услышите историю от гида-экскурсовода о природной катастрофе 2000х. Ну и конечно, виды в этом ущелье никого не оставят равнодушными! «Город мертвых» Даргавс – данная локация очень удивит Вас необычной архитектурой своих строений. Так почему же город получил звание «Город мертвых»? Всего здесь 97 склепов. На одном из них даже сохранилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы». Без сомнений можно сказать, как данные слова могут произвести впечатления на человека и даже оставить свой значимый след в Вашей жизни. Арт-объект Æ – завораживающий арт-объект, с которого открывается вид на Скалистый хребет в районе вершины Кариухох. Это третья по высоте вершина Скалистого хребта в Северной Осетии. Также является одной из самых популярнейших фотозон на всем Северной Кавказе! Башни «Тага и Курта» – о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен, но послушать об этом действительно стоит. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – путешествуя с нами по Северной Осетии, Вы имеете возможность посетить Аланский Успенский мужской монастырь - самый высокогорный монастырь Российской федерации. Как снаружи, так и внутри, этот монастырь необычайно красив, особенно учитывая, как высоко в горах он расположен! Дзивгисская крепость – необычайно это строение тем, что оно запрятано прямо в скале и скрыто от глаз, если не подойти к горе вплотную. Как и у всех посещаемых нами локаций, это место также не стало исключением по значимости в истории. А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части.

