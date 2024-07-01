Экскурсии выходного дня в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Изборске, цены от 1 340 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Погрузитесь в историю Изборска, одного из древнейших русских городов, в увлекательной пешей экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
13 июля в 11:00
14 июля в 11:00
1 340 за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 15:00
12 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 июля 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Спасибо Данилу за погружение с средневековую Русь! Спасибо за неспешный увлекательный рассказ о событиях, происходивших в очень далёкие от нас
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    времена. Приятно общаться с таким эрудированным, располагающим к общению, терпеливым к нашим запросам и вопросам человеком. Чудесное времяпрепровождение в Изборске запомнится нам именно благодаря Данилу. Очень рекомендуем. Четверо туристов "со стажем" из Подмосковья.

    Спасибо Данилу за погружение с средневековую Русь! Спасибо за неспешный увлекательный рассказ о событиях, происходивших в
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Чудесное место.
  • С
    Сергей
    19 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень душевная и познавательная прогулка.
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
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    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Русь без тоски: Изборск
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  3. Забрать домик из деревни
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Сколько стоит экскурсия по Изборску в июле 2024
Сейчас в Изборске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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