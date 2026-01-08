Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
«Зимой и в межсезонье одевайтесь как можно теплее — вы едете в деревню»
21 фев в 10:30
22 фев в 10:30
1867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
«Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома»
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
«Зимой не всегда можно попасть на древнее городище из-за гололёда и снега»
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
- ЕЕкатерина8 января 2026Спасибо Татьяне за интересный рассказ про историю возникновения пряника. Узнали каким должен быть правильный пряник. Как его готовят.
Татьяна - мастер
- ЛЛюбовь25 августа 2024Узнали много интересного про историю пряничного ремесла. Чаепитие было восхитительно, а вкус пряников бесподобен. Спасибо Татьяне-мастерице!
- ББогдан17 августа 2024Совместили поездку на авторское чаепитие с посещением Изборска. Из Изборска до музея добрались на такси. Можно и пешком, но это
- ССергей19 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
