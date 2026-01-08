Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Изборску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Изборске, цены от 1867 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
121 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
«Зимой и в межсезонье одевайтесь как можно теплее — вы едете в деревню»
21 фев в 10:30
22 фев в 10:30
1867 ₽ за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
«Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома»
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
«Зимой не всегда можно попасть на древнее городище из-за гололёда и снега»
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 января 2026
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Спасибо Татьяне за интересный рассказ про историю возникновения пряника. Узнали каким должен быть правильный пряник. Как его готовят.
    Татьяна - мастер
    своего дела!
    Во время рассказов мы пили вкусный чай с не менее вкусными пряниками!
    Ну и конечно же приобрели много пряников себе и на сувениры!

  • Л
    Любовь
    25 августа 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Узнали много интересного про историю пряничного ремесла. Чаепитие было восхитительно, а вкус пряников бесподобен. Спасибо Татьяне-мастерице!
  • Б
    Богдан
    17 августа 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Совместили поездку на авторское чаепитие с посещением Изборска. Из Изборска до музея добрались на такси. Можно и пешком, но это
    пару тройку километров через долину. Татьяна гостеприимно встретила, подробно всё рассказала и показала, угостила чаем, медом и конечно вкусными пряниками. Человек - настоящий энтузиаст своего дела. Остались самые приятные впечатления от общения и визита в целом.

  • С
    Сергей
    19 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!!
    Красивое место лля прогулок!!!
    Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

