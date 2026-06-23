В деревне Сигово гостей ждёт уникальная дегустация крафтовых напитков. На веранде сельского дома можно попробовать эли, сидры, питный мёд и хандсу. К напиткам подадут сезонные деликатесы: сыр, хлеб на закваске
6 причин купить эту экскурсию
- 🍻 Дегустация крафтовых напитков
- 🌿 Уютная деревенская атмосфера
- 🧀 Сезонные деликатесы
- 📚 Интересные истории о напитках
- 🚶 Прогулка по деревне
- 🎨 Возможность мастер-классов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения деревни Сигово - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время можно насладиться дегустацией и мастер-классами на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой мероприятие проходит в помещении, и хотя холод может ограничить прогулки, вы всё равно сможете насладиться атмосферой и напитками.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей в деревне Сигово
- Мастерские в деревне Сигово
Описание экскурсии
- Дегустация проходит в ремесленной деревне Сигово, где на семь дворов — два музея и две мастерских
- В расслабленной обстановке мы поговорим о происхождении того или иного напитка, а также о технологиях в производстве
- Вы узнаете, какие природные компоненты использовались раньше и как это влияло на свойства напитков
- Попробуете не менее 10 видов напитков — по желанию выберете исключительно зерновые или только фруктовые вкусы
- Для непьющих мы сварим безалкогольный глинтвейн или угостим травяным чаем, а детям в дополнение дадим расписные пряники
А ещё мы расскажем:
- Что пили на Руси
- Что добавляли в пиво вместо хмеля, и почему «хмельное» — это не про крепость
- Как это — пить мёд, и в чём отличие исторического напитка от современной медовухи
- Какой путь проходит ржаная лепёшка до крепкого напитка
- Что такое хлебное вино и полугар
После дегустации вы погуляете по нашей деревне. По желанию сможете записаться на ремесленные мастер-классы по лепке из глины, росписи деревянных сувениров или литейному делу.
Организационные детали
- До Сигово можно добраться на автомобиле или такси. Расстояние от Пскова — 40 км, от Печор — 30 км, от Изборска — 10 км
- Возможен трансфер из Изборска — подробности уточняйте в переписке
- Пожалуйста, при бронировании укажите, есть ли с вами дети, нужна ли безалкогольная дегустация и будут ли путешественники-вегетарианцы. Мы позаботимся, чтобы для каждого были напитки и закуски
- Мастер-классы по желанию и оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Безалкогольный
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Сигово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Изборске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 273 туристов
Занимаюсь художественной керамикой больше 15 лет. Когда-то жила в большом городе, но много лет назад переехала на Псковщину. Теперь живу на хуторе с мужем и тремя дочками, руковожу небольшой керамической
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Продолжением гончарного мастер-класса стала дегустация ремесленных напитков и чаепитие в компании очень приятной хозяюшки. Много чего перепробовали, узнали тонкости появления и изготовления того или иного напитка, отведали домашние сыры, закуски и сладости! Приятно было прикупить и увезти с собой то, что понравилось! Елена, спасибо за чудесную возможность отдохнуть и узнать много нового!
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Оказаться в гостях у заботливой хозяйки после шумного праздника "Сетомаа. Семейные встречи" - было лучшим окончанием дня 28 августа. Алкоголь с историей, который наливают тебе сами производители этого алкоголя -
Елена
Ответ организатора:
Благодарю за подробный отзыв!
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Т
Были на дигустации алкогольных напитков собственного производства. Параллельно ребенку провели мастер класс по Псковской росписи на керамике. Все остались очень довольны. Будем рекомендовать своим друзьям и близким.
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