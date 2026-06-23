В деревне Сигово гостей ждёт уникальная дегустация крафтовых напитков. На веранде сельского дома можно попробовать эли, сидры, питный мёд и хандсу. К напиткам подадут сезонные деликатесы: сыр, хлеб на закваске

и вяленые томаты. В непринуждённой обстановке расскажут о происхождении напитков и их компонентах. Для непьющих предложат безалкогольный глинтвейн или травяной чай. После дегустации прогулка по деревне, где можно записаться на мастер-классы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения деревни Сигово - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время можно насладиться дегустацией и мастер-классами на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой мероприятие проходит в помещении, и хотя холод может ограничить прогулки, вы всё равно сможете насладиться атмосферой и напитками.

Сейчас июнь — это идеальное время.