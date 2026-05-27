Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
Приглашаем в Изборск — удивительный городок на границе с Эстонией.
На обзорной экскурсии мы разберёмся в хитросплетениях истории, обсудим, как Изборск связан с призванием Рюрика, и отыщем места силы.
А ещё — полюбуемся космическими далями с Труворова городища, нагуляем аппетит у Словенских ключей и побродим по стенам средневековой крепости.
Описание экскурсии
Фермерский рынок
Выезжаем из Пскова — до Изборска всего 30 км. Дорога пролетит незаметно: за окном будут сменять друг друга северные пейзажи, а я начну погружать вас в историю края. На въезде сделаем остановку на фермерском рынке — здесь можно попробовать и купить грибы, ягоды и разносолы.
Труворово городище и Словенские ключи
Именно сюда, по преданию, пришел княжить брат Рюрика — Трувор. Отсюда открываются такие просторы, что дух захватывает. Вы увидите древний Труворов крест и представите, как выглядела эта земля больше тысячи лет назад. Затем спустимся к озеру, к Словенским ключам. Местные верят, что вода здесь дарит красоту и молодость, — непременно попробуйте её.
Изборская крепость
Мы поднимемся на её стены, заглянем в башни, разберёмся в фортификационных хитростях и секретах. Я расскажу о боевой истории этих мест, о торговых путях и о том, чем питались изборяне в мирные и военные времена. При желании можем зайти в гости к местной бабушке-эстонке за душевными сувенирами.
Организационные детали
Экскурсия проводится на легковом автомобиле, позволяющем комфортно разместить до 4 пассажиров
По запросу и за доплату можем предоставить более вместительный транспорт
Вход в Изборскую крепость платный (от 200 ₽ за чел.), действует Пушкинская карта
Перерыв на обед не предусмотрен, по окончании возвращаемся в Псков. Можем заранее забронировать ресторан хорошего уровня
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радмилла — ваша команда гидов в Изборске
Дорогие гости, приветствую вас, я гид по области Радмилла! Жила я в Пскове не всегда, поэтому училась понимать и любить именно как вы, приехав сюда в гости.
и мою коллегу, молодую и задорную Марину. Наши экскурсии — результат кропотливой краеведческой работы. Мой подход академичен, я вожу любые категории гостей, а Марина эмоциональна и хорошо ладит с детьми.
Хорошие гиды — к вашим услугам!
