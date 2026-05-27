Приглашаем в Изборск — удивительный городок на границе с Эстонией. На обзорной экскурсии мы разберёмся в хитросплетениях истории, обсудим, как Изборск связан с призванием Рюрика, и отыщем места силы. А ещё — полюбуемся космическими далями с Труворова городища, нагуляем аппетит у Словенских ключей и побродим по стенам средневековой крепости.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фермерский рынок

Выезжаем из Пскова — до Изборска всего 30 км. Дорога пролетит незаметно: за окном будут сменять друг друга северные пейзажи, а я начну погружать вас в историю края. На въезде сделаем остановку на фермерском рынке — здесь можно попробовать и купить грибы, ягоды и разносолы.

Труворово городище и Словенские ключи

Именно сюда, по преданию, пришел княжить брат Рюрика — Трувор. Отсюда открываются такие просторы, что дух захватывает. Вы увидите древний Труворов крест и представите, как выглядела эта земля больше тысячи лет назад. Затем спустимся к озеру, к Словенским ключам. Местные верят, что вода здесь дарит красоту и молодость, — непременно попробуйте её.

Изборская крепость

Мы поднимемся на её стены, заглянем в башни, разберёмся в фортификационных хитростях и секретах. Я расскажу о боевой истории этих мест, о торговых путях и о том, чем питались изборяне в мирные и военные времена. При желании можем зайти в гости к местной бабушке-эстонке за душевными сувенирами.

