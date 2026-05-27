Мои заказы

Изборск: оплечье земли русской

Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
Приглашаем в Изборск — удивительный городок на границе с Эстонией.

На обзорной экскурсии мы разберёмся в хитросплетениях истории, обсудим, как Изборск связан с призванием Рюрика, и отыщем места силы.

А ещё — полюбуемся космическими далями с Труворова городища, нагуляем аппетит у Словенских ключей и побродим по стенам средневековой крепости.
Изборск: оплечье земли русской
Изборск: оплечье земли русской
Изборск: оплечье земли русской

Описание экскурсии

Фермерский рынок

Выезжаем из Пскова — до Изборска всего 30 км. Дорога пролетит незаметно: за окном будут сменять друг друга северные пейзажи, а я начну погружать вас в историю края. На въезде сделаем остановку на фермерском рынке — здесь можно попробовать и купить грибы, ягоды и разносолы.

Труворово городище и Словенские ключи

Именно сюда, по преданию, пришел княжить брат Рюрика — Трувор. Отсюда открываются такие просторы, что дух захватывает. Вы увидите древний Труворов крест и представите, как выглядела эта земля больше тысячи лет назад. Затем спустимся к озеру, к Словенским ключам. Местные верят, что вода здесь дарит красоту и молодость, — непременно попробуйте её.

Изборская крепость

Мы поднимемся на её стены, заглянем в башни, разберёмся в фортификационных хитростях и секретах. Я расскажу о боевой истории этих мест, о торговых путях и о том, чем питались изборяне в мирные и военные времена. При желании можем зайти в гости к местной бабушке-эстонке за душевными сувенирами.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле, позволяющем комфортно разместить до 4 пассажиров
  • По запросу и за доплату можем предоставить более вместительный транспорт
  • Вход в Изборскую крепость платный (от 200 ₽ за чел.), действует Пушкинская карта
  • Перерыв на обед не предусмотрен, по окончании возвращаемся в Псков. Можем заранее забронировать ресторан хорошего уровня
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радмилла
Радмилла — ваша команда гидов в Изборске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 427 туристов
Дорогие гости, приветствую вас, я гид по области Радмилла! Жила я в Пскове не всегда, поэтому училась понимать и любить именно как вы, приехав сюда в гости. Могу рекомендовать вам
читать дальшеуменьшить

и мою коллегу, молодую и задорную Марину. Наши экскурсии — результат кропотливой краеведческой работы. Мой подход академичен, я вожу любые категории гостей, а Марина эмоциональна и хорошо ладит с детьми. Хорошие гиды — к вашим услугам!

Входит в следующие категории Изборска

Похожие экскурсии на «Изборск: оплечье земли русской»

Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7870 ₽ за всё до 6 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
133 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
12 июн в 11:00
13 июн в 10:30
1870 ₽ за человека
Забрать домик из деревни
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Изборске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Изборске
от 14 950 ₽ за экскурсию