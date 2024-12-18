Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Петербург: индивидуальная экскурсия по Ижевску
Пешеходная экскурсия по Ижевску, раскрывающая тайны города и его связь с Петербургом. Узнайте о первых многоэтажных зданиях и загадках Ижевского пруда
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: В любой день
24 мар в 10:00
25 мар в 14:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 19:00
14 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья18 декабря 2024Отличная экскурсия! Было очень интересно. Прошли по всем заявленным местам. Хотелось бы отметить хорошую подготовку гида Сергея, его увлеченность своим делом и доброжелательность.
- ЕЕлена2 ноября 2024Была в городе впервые. Но несмотря на непогоду, экскурсия всё таки состоялась. Василий рассказывал много интересных фактов о городе и
- ААлександр14 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию. Интересная информация об основании города. Т. к. экскурсия пешая, если на улице жарко, будет тяжеловато.
- ВВалентина5 мая 2024В городе были в первый раз, благодаря экскурсии осмотрели все основные достопримечательности! Успели всё: и сфотографироваться и интерьеры храмов посмотреть,
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Набережная Зодчего Дудина»
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