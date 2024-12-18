Набережная Зодчего Дудина – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Зодчего Дудина» в Ижевске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Ижевску
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Восточный Петербург
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Петербург: индивидуальная экскурсия по Ижевску
Пешеходная экскурсия по Ижевску, раскрывающая тайны города и его связь с Петербургом. Узнайте о первых многоэтажных зданиях и загадках Ижевского пруда
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: В любой день
24 мар в 10:00
25 мар в 14:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
«Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 19:00
14 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    18 декабря 2024
    Восточный Петербург
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Прошли по всем заявленным местам. Хотелось бы отметить хорошую подготовку гида Сергея, его увлеченность своим делом и доброжелательность.
  • Е
    Елена
    2 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Ижевску
    Была в городе впервые. Но несмотря на непогоду, экскурсия всё таки состоялась. Василий рассказывал много интересных фактов о городе и
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    местных достопримечательностях. Так как было очень холодно периодически спрашивал тепло ли мне, нужно ли куда-то зайти. Город мне очень понравился, со своей многолетней историей и выдающимися людьми. Пусть и дальше памятники истории сохраняются и реставрируются, чтобы мы могли помнить свою историю.

  • А
    Александр
    14 сентября 2024
    Восточный Петербург
    Спасибо за интересную экскурсию. Интересная информация об основании города. Т. к. экскурсия пешая, если на улице жарко, будет тяжеловато.
  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ижевску
    В городе были в первый раз, благодаря экскурсии осмотрели все основные достопримечательности! Успели всё: и сфотографироваться и интерьеры храмов посмотреть,
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    и даже купить перепечи в качестве сувенира! Большое спасибо от нас всех гиду Василию Борисовичу за искреннюю любовь к своему делу и городу! Мы ещё ни разу не встречали столь увлечённого своей работой человека. Удачи и ло новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Набережная Зодчего Дудина»

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  3. «Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Главный корпус оружейного завода
  2. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в марте 2025
Сейчас в Ижевске в категории "Набережная Зодчего Дудина" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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