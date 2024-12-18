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местных достопримечательностях. Так как было очень холодно периодически спрашивал тепло ли мне, нужно ли куда-то зайти. Город мне очень понравился, со своей многолетней историей и выдающимися людьми. Пусть и дальше памятники истории сохраняются и реставрируются, чтобы мы могли помнить свою историю.