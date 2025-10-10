Мои заказы

Монумент Дружбы Народов – экскурсии в Ижевске

Найдено 10 экскурсий в категории «Монумент Дружбы Народов» в Ижевске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Ижевск - восточный Петербург
На машине
1.5 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
На машине
5 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
На машине
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
На машине
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Начало: В районе Сити
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6675 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Ижевском
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Ижевском
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и культуру. Увидите заводы, площади и услышите интересные истории. Ощутите дух оружейной столицы
Начало: Музея Ижмаш
1 мар в 11:00
7 мар в 11:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Исаев
    10 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Дата посещения: 5 октября 2025
    Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
    читать дальше

    к городу и искренняя забота о его будущем. Знания глубокие, чувство юмора и неизменная улыбка сделали наше путешествие очень приятным!!!
    Елена и Василий

  • О
    Олеся
    9 сентября 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Дата посещения: 9 сентября 2025
    Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
  • Е
    Евгения
    16 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Великолепная экскурсия в музей-заповедник "Лудорвай" с очень приятным и экспертным организатором Сергеем!
    Очень рекомендую!
  • Н
    Никита
    23 ноября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличная экскурсия, Сергей профессионал своего дела. Узнал много нового про город, 3 часа пролетели незаметно)
    Отличная экскурсия, Сергей профессионал своего дела. Узнал много нового про город, 3 часа пролетели незаметно)
  • Е
    Елена
    23 ноября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Нам понравился гид Сергей, нам понравился маршрут. Экскурсия прошла, как заявлено, в машине, но были выходы на некоторые локации. Сергей
    читать дальше

    отлично владеет материалом, чувствуется любовь к городу и неравнодушие к его исчезающей истории. Темп рассказа умеренный, комфортный. Хоть погода нас не порадовала, но после его экскурсии для нас город заиграл более радужными красками. Однозначно рекомендуем!

    Нам понравился гид Сергей, нам понравился маршрут. Экскурсия прошла, как заявлено, в машине, но были выходы на некоторые локации. Сергей отлично владеет материалом, чувствуется любовь к городу и неравнодушие к его исчезающей истории. Темп рассказа умеренный, комфортный. Хоть погода нас не порадовала, но после его экскурсии для нас город заиграл более радужными красками. Однозначно рекомендуем!
  • К
    Константин
    6 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Отличный экскурсовод,сразу видно,что человек любит и живет своим делом,не повезло нам с погодой,но в этом был свой вайб. Сергея однозначно рекомендую!
    Отличный экскурсовод,сразу видно,что человек любит и живет своим делом,не повезло нам с погодой,но в этом был свой вайб. Сергея однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 ноября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличное путешествие получилось. Ижевск прекрасен😊 Сергей профессионал своего дела, вернемся снова, до встречи!
  • Л
    Лариса
    1 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Экскурсия просто покорила! Сергей прекрасный рассказчик, начал свое повествование еще в Ижевске в пути с истории. В Лудорвае провел по
    читать дальше

    всем значимым интересным местам, все рассказал, подробно ответил на вопросы. Даже на плоту покатал, что было неожиднно и очень приятно. Посетили с ним магазинчик сувениров и дом удмуртской кухни. Выбор там был небольшой, но все, что нас интересовало, там было. Мы же были 31 октября, не очень популярный сезон. На обратном пути в дороге побаловал нас удмуртскими загадками. Не все очень сообразительными оказались (я, так, точно), но было очень интересно. Подъехал к подъезду и туда же доставил после экскурсии. Спасибо, Сергей, вы супер!

    Экскурсия просто покорила! Сергей прекрасный рассказчик, начал свое повествование еще в Ижевске в пути с истории. В Лудорвае провел по всем значимым интересным местам, все рассказал, подробно ответил на вопросы. Даже на плоту покатал, что было неожиднно и очень приятно. Посетили с ним магазинчик сувениров и дом удмуртской кухни. Выбор там был небольшой, но все, что нас интересовало, там было. Мы же были 31 октября, не очень популярный сезон. На обратном пути в дороге побаловал нас удмуртскими загадками. Не все очень сообразительными оказались (я, так, точно), но было очень интересно. Подъехал к подъезду и туда же доставил после экскурсии. Спасибо, Сергей, вы супер!
  • В
    Владимир
    29 октября 2025
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Порядочный мужчина.
    Встретил в аэропорту и сразу отправились на экскурсию. Повествует интересно, мысль быстрая и ясная.
    Любит свой край, любит Россию.
    Есть чему поучиться у Сергея.
    Советую.
    Порядочный мужчинаПорядочный мужчинаПорядочный мужчинаПорядочный мужчинаПорядочный мужчинаПорядочный мужчина
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Симпатичный город, очень приятные отзывчивые люди. Екатерина олицетворяет собой яркого представителя своего малочисленного народа: отзывчивая, эрудированная, умная! У нас была
    читать дальше

    интересная экскурсия и очень познавательная (в городе мы были первый раз). Нам создали максимально комфортные условия - шел дождь, который не помешал увидеть город, получить много интересной информации! Рекомендую Екатерину!

  • Д
    Денис
    14 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо за прекрасную экскурсию. И подросткам, и взрослым очень понравилось. Очень динамично, интересно. Без лишней информации по датам. Правильная и интересная речь. Слушать одно удовольствие.
  • С
    Светлана
    9 октября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень понравилось, удивительно открылся город, помню многое из экскурсии Дале спустя несколько лет))) я бы даже повторила при случае. Однозначно рекомендую)
  • Л
    Людмила
    8 октября 2025
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Экскурсия очень понравилась! Замечательно организованная программа позволила погрузиться в историю и атмосферу мест. Сергей оказался настоящим профессионалом своего дела: интересно
    читать дальше

    рассказывал, отвечал на вопросы, делился множеством интересных фактов и деталей. Организация маршрута была продумана до мелочей, мы успели увидеть много интересного и красивого, при этом ни разу не устали и получили массу позитивных эмоций, несмотря на то что погода немного капризничала! Обязательно рекомендую всем посетить эту экскурсию!

    Экскурсия очень понравилась! Замечательно организованная программа позволила погрузиться в историю и атмосферу мест. Сергей оказался настоящим профессионалом своего дела: интересно рассказывал, отвечал на вопросы, делился множеством интересных фактов и деталей. Организация маршрута была продумана до мелочей, мы успели увидеть много интересного и красивого, при этом ни разу не устали и получили массу позитивных эмоций, несмотря на то что погода немного капризничала! Обязательно рекомендую всем посетить эту экскурсию!
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим
    читать дальше

    кварталам.
    Каждый дом здесь — свидетель богатой истории города.
    История предпринимательства XIX века раскрылась перед нами во всех деталях. Мы узнали о том, как формировался класс ижевских промышленников и в чём заключался секрет успеха местных оружейных фабрикантов.
    Но главное — экскурсия подарила нам не только знания о прошлом города, но и глубокое уважение к его меценатам. Их благородные деяния оставили неизгладимый след в истории Ижевска, сделав его тем прекрасным городом, который мы знаем сегодня.

    Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим кварталам.
Каждый дом здесь — свидетель богатой истории города.
История предпринимательства XIX века раскрылась перед нами во всех деталях. Мы узнали о том, как формировался класс ижевских промышленников и в чём заключался секрет успеха местных оружейных фабрикантов.
Но главное — экскурсия подарила нам не только знания о прошлом города, но и глубокое уважение к его меценатам. Их благородные деяния оставили неизгладимый след в истории Ижевска, сделав его тем прекрасным городом, который мы знаем сегодня.
  • Г
    Григорий
    29 сентября 2025
    Ижевск: легенды, мифы, быль
    История города была рассказана классно, исторические факты были познавательны. Также посетили много мест о которых мало кто знает в самом городе.
    Я бы посоветовал местным и приезжим брать туры у Сергея.
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Ижевск: легенды, мифы, быль
    Спасибо Сергею за увлекательный рассказ!
    1,5 часа на одном дыхании👍🏻 Очень рады, что начали знакомство с городом с этой экскурсии) она приоткрыла нам двери в историю этих мест!
    Спасибо Сергею за увлекательный рассказ!
1,5 часа на одном дыхании👍🏻 Очень рады, что начали знакомство с городом с этой экскурсии) она приоткрыла нам двери в историю этих мест!
  • О
    Олег
    25 сентября 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
    читать дальше

    2 часа пролетели так быстро, что осталось впечатления не завершенности и мы условились на еще и зимнюю экскурсию. С нетерпением ждем Нового года и…

    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними
  • А
    Александр
    22 сентября 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Экскурсия, осуществленная гидом Сергеем в Сарапул, нам очень понравилась. И маршрут был хорошо выстроен и материал излагался в доступной форме. Еще и с погодой повезло. Большое спасибо Сергею и команде "Трипстера". Рекомендуем.
    Экскурсия, осуществленная гидом Сергеем в Сарапул, нам очень понравилась. И маршрут был хорошо выстроен и материал излагался в доступной форме. Еще и с погодой повезло. Большое спасибо Сергею и команде "Трипстера". Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    3 сентября 2025г. были на экскурсии по старому Ижевску. Не смотря на то, что экскурсия была тематической, мы получили интересные сведения и о современном Ижевске. Спасибо большое Сергею.

