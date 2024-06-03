Главный корпус оружейного завода – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Главный корпус оружейного завода» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
129 отзывов
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
    читать дальше

    пожеланиями. Показал все, что мы хотели видеть. Подробно все рассказал. Молодец!!! Очень хорошо знает историю своего города и готов поделиться своими знаниями. Рекомендуем!!!

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
    читать дальше

    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • В
    Вилкова
    14 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
  • О
    Олесч
    11 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Все очень понравилось! Информативно и не скучно.
  • Н
    Настя
    27 апреля 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Большое спасибо Сергею за экскурсию. Было интересно узнать о истории города,его развитии, а также познакомиться с Ижевском современным, как город живет сейчас, увидеть новостройки и окунуться в атмосферу современного города. Сергей интересный рассказчик, знающий и любящий свой город. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Главный корпус оружейного завода»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ижевск, который вас удивит
  2. Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
  3. Ижевск - восточный Петербург
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Главный корпус оружейного завода" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2024 год по теме «Главный корпус оружейного завода», 263 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам