Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 августа 2025Ижевск - восточный ПетербургДата посещения: 16 августа 2025Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
- ООлег25 сентября 2025Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
- ДДенис4 сентября 2025Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!
- ООльга25 августа 2025Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️
- ЛЛиля12 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин
- ИИрина6 августа 2025Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.
- ГГалина5 августа 2025Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.
- ККонстантин10 июля 2025Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!
- ЕЕлена6 июля 2025Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно
- ААлександр26 июня 2025Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.
- ААнна25 июня 2025Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️
- ААнна20 июня 2025Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.
- ДДмитрий19 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию
- ЕЕлена23 мая 2025Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!
- ННаталия17 мая 2025Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!
Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!
Рекомендуем выбирать его экскурсии.
Очень приятно и интересно!
- ТТатьяна1 мая 2025Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный
- ЕЕлена6 апреля 2025Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!
- ККочнева23 марта 2025Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
- ППолина20 марта 2025Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в
- ЕЕлена19 марта 2025Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
