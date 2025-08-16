Мои заказы

Площадь Оружейников – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Оружейников» в Ижевске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
На машине
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
На машине
1.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
  • О
    Олег
    25 сентября 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
    читать дальше

    2 часа пролетели так быстро, что осталось впечатления не завершенности и мы условились на еще и зимнюю экскурсию. С нетерпением ждем Нового года и…

    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними
  • Д
    Денис
    4 сентября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!
  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️
  • Л
    Лиля
    12 августа 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин
    читать дальше

    увлекательно и доступно рассказала об удивительном крае и выдающихся личностях. Она прекрасно владеет материалом, а также очень внимательный водитель. Большое спасибо за замечательную экскурсию, мы остались очень довольны.

  • И
    Ирина
    6 августа 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.
  • Г
    Галина
    5 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.
  • К
    Константин
    10 июля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно
  • А
    Александр
    26 июня 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.
  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️
  • А
    Анна
    20 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию
  • Е
    Елена
    23 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!
  • Н
    Наталия
    17 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!
    Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!
    Рекомендуем выбирать его экскурсии.
    Очень приятно и интересно!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный
    читать дальше

    рассказчик. Отлично знает историю своего города и очень интересно рассказывает. Узнали город, историю и современность. Спасибо огромное Сергею за интересную экскурсию)))

  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!
  • К
    Кочнева
    23 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
    читать дальше

    Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую!

  • П
    Полина
    20 марта 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в
    читать дальше

    комфортной обстановке и увидеть все ключевые достопримечательности. Сергей замечательный гид, очень интересно и увлекательно рассказывал об истории города, делился любопытными фактами и легендами.

  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
    читать дальше

    договорённости нас забрали от гостиницы и привезлии обратно (за что отдельное спасибо!). Автомобиль комфортный, Екатерина очень хороший и внимательный водитель. Несомненно я рекомендую!

