Е Евгения Ижевск - восточный Петербург Дата посещения: 16 августа 2025 Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))

О Олег Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше 2 часа пролетели так быстро, что осталось впечатления не завершенности и мы условились на еще и зимнюю экскурсию. С нетерпением ждем Нового года и… Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:

Д Денис Ижевск - восточный Петербург Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!

О Ольга Ижевск - восточный Петербург Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️

Л Лиля Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше увлекательно и доступно рассказала об удивительном крае и выдающихся личностях. Она прекрасно владеет материалом, а также очень внимательный водитель. Большое спасибо за замечательную экскурсию, мы остались очень довольны. Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин

И Ирина Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.

Г Галина Ижевск - восточный Петербург Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.

К Константин Ижевск - восточный Петербург Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно

А Александр Ижевск - восточный Петербург Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.

А Анна Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️

А Анна Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.

Д Дмитрий Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!

Н Наталия Ижевск - восточный Петербург Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!

Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!

Рекомендуем выбирать его экскурсии.

Очень приятно и интересно!

Т Татьяна Ижевск - восточный Петербург читать дальше рассказчик. Отлично знает историю своего города и очень интересно рассказывает. Узнали город, историю и современность. Спасибо огромное Сергею за интересную экскурсию))) Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!

К Кочнева Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую! Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-

П Полина Ижевск - восточный Петербург читать дальше комфортной обстановке и увидеть все ключевые достопримечательности. Сергей замечательный гид, очень интересно и увлекательно рассказывал об истории города, делился любопытными фактами и легендами. Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в