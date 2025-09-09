О Олеся Из Ижевска в Сарапул Дата посещения: 9 сентября 2025 Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!

Е Евгения Ижевск - восточный Петербург Дата посещения: 16 августа 2025 Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))

Д Денис Ижевск - восточный Петербург Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!

О Ольга Из Ижевска в Сарапул читать дальше Пусть обязательно появятся средства и силы привести все в порядок! 🙏

Сама экскурсия невероятная! 😍 Очень интересная, самобытная, отлично построенный маршрут, Сергей словно Волшебник погружает своих гостей в историю, во время расцвета и процветания этого чудесного города на Каме! Знакомит с жителями этого города, очень много сделавшими для города и не только с ними.

Если хотите насладиться красотой, впитать прекрасное, обогатиться знаниями, то настоятельно рекомендую ехать с Сергеем в Сарапул (и не только, были с Сергеем и на экскурсии по Ижевску, на другие не успели, времени не хватило. .)

Сергею желаем всяческих успехов!!! И благодарим за знакомство с этим чудесным местом! 🙏❤️ Местом, куда хочется ещё вернуться! Этот прекрасный старинный купеческий город привёл нас просто в восторг! Как замечательно, что сохранили эту уникальную архитектуру и продолжают реставрацию!

О Ольга Ижевск - восточный Петербург Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️

Г Галина Ижевск - восточный Петербург Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.

К Константин Ижевск - восточный Петербург Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно

А Александр Ижевск - восточный Петербург Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!

Н Наталия Ижевск - восточный Петербург Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!

Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!

Рекомендуем выбирать его экскурсии.

Очень приятно и интересно!

Д Дмитрий Из Ижевска в Сарапул Спасибо за интереснейшую и познавательную экскурсию! Нам очень понравилось! По настоящему прониклись историей края 💙

Т Татьяна Ижевск - восточный Петербург читать дальше рассказчик. Отлично знает историю своего города и очень интересно рассказывает. Узнали город, историю и современность. Спасибо огромное Сергею за интересную экскурсию))) Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный

Е Елена Ижевск - восточный Петербург Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!

П Полина Ижевск - восточный Петербург читать дальше комфортной обстановке и увидеть все ключевые достопримечательности. Сергей замечательный гид, очень интересно и увлекательно рассказывал об истории города, делился любопытными фактами и легендами. Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в

М Марина Ижевск - восточный Петербург Прекрасная экскурсия! Город раскрылся с другой стороны! Спасибо Сергею за новые знания и впечатления!

о ольга Из Ижевска в Сарапул Очень советую,совсем не жалеем что выбрали именно Сергея, интересно было слушать,ездили в серапул, много интересных фактов и информации, все понравилось лось,рекомендуем)))))обратимся ещё к нему обязательно))спасибо большое Сергей.

Н Наталья Ижевск - восточный Петербург Сергей очень позитивный,коммуникабельный и располагающий к себе. Было очень легко с ним, как будто мы давние друзья. Рекомендую. Сергей, а вам процветания в вашем деле. Спасибо.

Т Татьяна Из Ижевска в Сарапул читать дальше пешком. Возможно, летом экскурсия так и протекает, и у гостей есть возможность не только быстро поглазеть на мелькающие за окном автомобиля достопримечательности, но и походить вокруг и по фотографировать уходящую натуру. Хотелось бы подробнее познакомиться с дореволюционной архитектурой Сарапула, хотя зимой в мороз это сделать непросто, так как придётся больше ходить