Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
«Отсюда по эспланаде мы спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
«Прогуляетесь по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы»
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
«Набережную Дудина на искусственном Ижевском пруду, который был создан в 1760 году усилиями сотен крепостных крестьян»
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
- ООлеся9 сентября 2025Из Ижевска в СарапулДата посещения: 9 сентября 2025Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
- ЕЕвгения16 августа 2025Ижевск - восточный ПетербургДата посещения: 16 августа 2025Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
- ДДенис4 сентября 2025Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!
- ООльга25 августа 2025Этот прекрасный старинный купеческий город привёл нас просто в восторг! Как замечательно, что сохранили эту уникальную архитектуру и продолжают реставрацию!
- ООльга25 августа 2025Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️
- ГГалина5 августа 2025Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.
- ККонстантин10 июля 2025Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!
- ЕЕлена6 июля 2025Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно
- ААлександр26 июня 2025Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.
- ЕЕлена23 мая 2025Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!
- ННаталия17 мая 2025Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!
Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!
Рекомендуем выбирать его экскурсии.
Очень приятно и интересно!
- ДДмитрий3 мая 2025Спасибо за интереснейшую и познавательную экскурсию! Нам очень понравилось! По настоящему прониклись историей края 💙
- ТТатьяна1 мая 2025Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный
- ЕЕлена6 апреля 2025Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!
- ППолина20 марта 2025Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в
- ММарина1 марта 2025Прекрасная экскурсия! Город раскрылся с другой стороны! Спасибо Сергею за новые знания и впечатления!
- оольга20 февраля 2025Очень советую,совсем не жалеем что выбрали именно Сергея, интересно было слушать,ездили в серапул, много интересных фактов и информации, все понравилось лось,рекомендуем)))))обратимся ещё к нему обязательно))спасибо большое Сергей.
- ННаталья18 января 2025Сергей очень позитивный,коммуникабельный и располагающий к себе. Было очень легко с ним, как будто мы давние друзья. Рекомендую. Сергей, а вам процветания в вашем деле. Спасибо.
- ТТатьяна8 января 2025Хотелось бы подробнее познакомиться с дореволюционной архитектурой Сарапула, хотя зимой в мороз это сделать непросто, так как придётся больше ходить
- ААндрей30 декабря 2024Замечательная и познавательная эскурсия!!! Рекомендую гостям и жителям Удмуртии!!! Очень понравилось!!! Сергей очень интересно и увлечённо ведёт экскурсию!
