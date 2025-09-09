Мои заказы

Экскурсии по набережной Ижевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Ижевске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Ижевск - восточный Петербург
На машине
1.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
«Отсюда по эспланаде мы спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
На машине
5 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
«Прогуляетесь по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы»
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
«Набережную Дудина на искусственном Ижевском пруду, который был создан в 1760 году усилиями сотен крепостных крестьян»
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    9 сентября 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Дата посещения: 9 сентября 2025
    Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
  • Е
    Евгения
    16 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
  • Д
    Денис
    4 сентября 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергей потрясающий гид, который очень любит и знает свой родной город. Очень интересная подача материала. В общем экскурсия была великолепна и превзошла все ожидания!
  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Этот прекрасный старинный купеческий город привёл нас просто в восторг! Как замечательно, что сохранили эту уникальную архитектуру и продолжают реставрацию!
    читать дальше

    Пусть обязательно появятся средства и силы привести все в порядок! 🙏
    Сама экскурсия невероятная! 😍 Очень интересная, самобытная, отлично построенный маршрут, Сергей словно Волшебник погружает своих гостей в историю, во время расцвета и процветания этого чудесного города на Каме! Знакомит с жителями этого города, очень много сделавшими для города и не только с ними.
    Если хотите насладиться красотой, впитать прекрасное, обогатиться знаниями, то настоятельно рекомендую ехать с Сергеем в Сарапул (и не только, были с Сергеем и на экскурсии по Ижевску, на другие не успели, времени не хватило. .)
    Сергею желаем всяческих успехов!!! И благодарим за знакомство с этим чудесным местом! 🙏❤️ Местом, куда хочется ещё вернуться!

  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергей неверятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, обладающий огромными знаниями. Кроме того обладает активной жизненной позицией и очень любит свой родной город! Экскурсия очень интересная!!! Рекомендую обязательно! Огромное спасибо!!! ☺️☀️
  • Г
    Галина
    5 августа 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия понравилась! Сергей -хороший рассказчик, знает историческую составляющую города, при этом показал, не только отголоски истории, но и развивающуюся архитектуру города в наши дни.
  • К
    Константин
    10 июля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличный, неравнодушный гид. С удовольствием побывали с семей на экскурсии. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень познавательная экскурсия! Спасибо огромное Сергею! Буду всем рекомендовать его. И обязательно вернемся в Ижевск на несколько дней, чтобы посетить все, что в один день невозможно
  • А
    Александр
    26 июня 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличный гид. Все очень понравилось. Знаток своего дела. Истинный поклонник своего города и фанат своего дела. Интересный и познавательный рассказ. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    23 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергею очень благодарны! Времени было минимум, а хотелось узнать многое. Сработал индивидуально:рассказал под наш запрос. Профессионально, весело, здорово! Особенно приятно, что Сергей настоящий патриот своего города. 5+ От Ижевска в восхищении!
  • Н
    Наталия
    17 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Отличная экскурсия! Познавательно, охватывает все что туристу!
    Сергей отлично рассказывает, воодушевленно, с заботой и любовью о городе, жителях, регионе!
    Рекомендуем выбирать его экскурсии.
    Очень приятно и интересно!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Спасибо за интереснейшую и познавательную экскурсию! Нам очень понравилось! По настоящему прониклись историей края 💙
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Побывали с Сергеем на обзорной экскурсии по Ижевску. Не смотря на неожиданный сильный снег экскурсия прошла замечательно. Сергей удивительный, интересный
    читать дальше

    рассказчик. Отлично знает историю своего города и очень интересно рассказывает. Узнали город, историю и современность. Спасибо огромное Сергею за интересную экскурсию)))

  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Мы первый раз в Ижевске. Нашла Сергея просто в Трипстере. Очень понравился нам! Очень интересный рассказчик! Рекомендую всем!
  • П
    Полина
    20 марта 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Хочу выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную экскурсию по Ижевску на автомобиле! Это был идеальный способ познакомиться с городом в
    читать дальше

    комфортной обстановке и увидеть все ключевые достопримечательности. Сергей замечательный гид, очень интересно и увлекательно рассказывал об истории города, делился любопытными фактами и легендами.

  • М
    Марина
    1 марта 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Прекрасная экскурсия! Город раскрылся с другой стороны! Спасибо Сергею за новые знания и впечатления!
  • о
    ольга
    20 февраля 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Очень советую,совсем не жалеем что выбрали именно Сергея, интересно было слушать,ездили в серапул, много интересных фактов и информации, все понравилось лось,рекомендуем)))))обратимся ещё к нему обязательно))спасибо большое Сергей.
  • Н
    Наталья
    18 января 2025
    Ижевск - восточный Петербург
    Сергей очень позитивный,коммуникабельный и располагающий к себе. Было очень легко с ним, как будто мы давние друзья. Рекомендую. Сергей, а вам процветания в вашем деле. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Из Ижевска в Сарапул
    Хотелось бы подробнее познакомиться с дореволюционной архитектурой Сарапула, хотя зимой в мороз это сделать непросто, так как придётся больше ходить
    читать дальше

    пешком. Возможно, летом экскурсия так и протекает, и у гостей есть возможность не только быстро поглазеть на мелькающие за окном автомобиля достопримечательности, но и походить вокруг и по фотографировать уходящую натуру.

  • А
    Андрей
    30 декабря 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Замечательная и познавательная эскурсия!!! Рекомендую гостям и жителям Удмуртии!!! Очень понравилось!!! Сергей очень интересно и увлечённо ведёт экскурсию!

