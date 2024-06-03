1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
- ТТатьяна21 мая 2024Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
- ВВилкова14 мая 2024Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
- ООлесч11 мая 2024Все очень понравилось! Информативно и не скучно.
- ННастя27 апреля 2024Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.
- ИИрина17 марта 2024Большое спасибо Сергею за экскурсию. Было интересно узнать о истории города,его развитии, а также познакомиться с Ижевском современным, как город живет сейчас, увидеть новостройки и окунуться в атмосферу современного города. Сергей интересный рассказчик, знающий и любящий свой город. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Арсенал»
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