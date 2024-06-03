Главные экскурсионные места в Ижевске

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
129 отзывов
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
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    пожеланиями. Показал все, что мы хотели видеть. Подробно все рассказал. Молодец!!! Очень хорошо знает историю своего города и готов поделиться своими знаниями. Рекомендуем!!!

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
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    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • В
    Вилкова
    14 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
  • О
    Олесч
    11 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Все очень понравилось! Информативно и не скучно.
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
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    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Настя
    27 апреля 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Популярные места»

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  1. Ижевск, который вас удивит
  2. Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
  3. Ижевск - восточный Петербург
  4. Из Ижевска в Сарапул
  5. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
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