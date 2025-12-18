На этой прогулке вы увидите главные достопримечательности — Генеральский парк, Арсенал, Свято-Михайловский собор, площадь Оружейников. Мы поговорим о людях, чьими руками создавались оружие, здания и легенды.
Обсудим, как со временем простой посёлок превратился в крупный промышленный центр — и почувствуем характер Ижевска сквозь металл, камень и время.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Оружейников, откуда открываются красивые виды на Невский проспект и башни оружейного завода
- Артиллерийскую площадь и здание Арсенала — памятник классической архитектуры 19 века и главное оружейное хранилище города
- Свято-Михайловский собор на Красной площади — здание в неовизантийском и псевдорусском стиле
- Генеральский парк, который был заложен и 1857 году и купеческие здания 19 столетия
- Набережную Дудина на искусственном Ижевском пруду, который был создан в 1760 году усилиями сотен крепостных крестьян
И конечно, обсудим
- Как из небольшого заводского посёлка Ижевск стал столицей оружейного мастерства
- Почему именно здесь родился легендарный автомат Калашникова
- Как промышленность повлияла на архитектуру города
- Почему Генеральский парк называют сердцем Ижевска
- Какие тайны хранит Ижевский пруд, созданный руками крепостных
- Чем жил Ижевск в разные эпохи — от императорских заказов на оружие до советского индустриализма
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ижевске
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
