Экскурсии по Ижевску на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
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    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
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    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Настя
    27 апреля 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.
  • Н
    Надежда
    15 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
  • и
    ирина
    25 марта 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На машине»

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  1. Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
  2. Ижевск - восточный Петербург
  3. Из Ижевска в Сарапул
  4. Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
  5. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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