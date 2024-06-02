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Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!